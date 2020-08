Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (14-16 de agosto): 'Eden Lake', 'Los Goonies' y más

Otro fin de semana está a la vuelta de la esquina y en Espinof no podíamos faltar a nuestra cita con el mejor cine que puede verse de forma gratuita en la televisión española de ámbito nacional. Hoy he elegido nueve películas que considero que podrían ser merecedoras de vuestro tiempo.

Como sucede siempre, se trata de una selección personal en la que además intento buscar cierta variedad y en la que, obviamente, no incluyo aquellas cintas que, por un motivo u otro, no he visto aún -un ejemplo que quizá queráis apuntar en vuestra agenda es, 'La leyenda de la ciudad sin nombre', que se emite a las 0:00 del lunes en Trece-.

VIERNES 14 DE AGOSTO

'Hellboy'

Una adaptación hecha con tanto cariño como talento del inolvidable cómic de Mike Mignola con la que Guillermo del Toro ofrece un estimulante acercamiento al cine de superhéroes. Y no nos olvidemos del gran trabajo de Ron Perlman dando vida al gran protagonista de la función.

20:05 en Paramount

Crítica en Espinof

'Crank, veneno en la sangre'

Un chute de adrenalina equivalente al que necesita su protagonista para aguantar con vida y completar su misión. Tan absurda y ridícula como entretenida y divertida, es, sin duda, una de las películas más destacables de Jason Statham como héroe de acción.

22:00 en DMAX

Crítica en Espinof

'Rescate'

Un thriller adulto de los que tanto escasean en el Hollywood actual. Aquí es Mel Gibson quien se encarga de hacer más interesante un sólido thriller de Ron Howard que te mantiene interesado en todo momento pese a que su guion quizá se excede metiendo tramas secundarias.

22:10 en Antena 3

'Big Eyes'

Un estimable biopic en el que se percibe que Tim Burton parece sentirse identificado con su protagonista, muy bien interpretada por Amy Adams. Es una pena que el director no siguiera explorando este camino y se quedase como una especie de oasis dentro de su carrera más reciente.

22:45 en Divinity

Crítica en Espinof

'Eden Lake'

Una eficaz película de terror en la que una pareja que quiere pasar un fin de semana tranquilo se ve acosada por una panda de adolescentes. Bien dirigida y bastante entretenida, no es una joya del género pero ofrece alguna escena memorable.

0:00 en Paramount Network

Crítica en Espinof

SÁBADO 15 DE AGOSTO

'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo'

CLAN está abusando más de la cuenta de esta estupenda adaptación de los populares personajes de Francisco Ibáñez, pero, pasado un tiempo prudencial ya desde la última vez que la incluí aquí, yo no voy a dejar de recomendarla por ello.

21:40 en CLAN

Crítica en Espinof

DOMINGO 16 DE AGOSTO

'Troya'

Si quieres una adaptación fiel de 'La Iliada', será mejor que huyas de ella. En cambio, si te apetece uno de esos espectáculos larger than life que Hollywood solía darnos, que además cuenta con un reparto impresionante y que funciona a su manera como precedente de 'Juego de Tronos', no la dejes pasar.

15:30 en Neox

Crítica en Espinof

'Los Goonies'

Una de las películas más emblemáticas de los años 80 y que marcó a toda una generación de espectadores. Yo no soy uno de sus mayores fans, pero eso no quita para que esta aventura juvenil dirigida por Richard Donner merezca ser vista y disfrutada.

15:40 en La Sexta

Crítica en Espinof

'Día de patriotas'

El interesante cierre de esa trilogía no oficial en la que Peter Berg y Mark Wahlberg exploraron la figura del héroe americano. En esta ocasión toman como base el atentado en la maratón de Boston para construir un efectivo thriller que sabe mantener la tensión.

22:10 en Antena 3

Crítica en Espinof