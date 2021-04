Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (9-11 abril): 'Harry Potter y la piedra filosofal', 'Cinema Paradiso' y más

Un viernes más acudimos a nuestra cita con el mejor cine que puede verse en la televisión española en abierto de alcance nacional este fin de semana, siendo hoy nueve los títulos elegidos. Os recuerdo que se trata de una selección personal donde no entran aquellas cintas que no haya visto, tenga demasiado olvidadas o ya hayan aparecido en un post similar a este durante los últimos tres meses.

Viernes 9 de abril

'Tesis'

La ópera prima de Alejandro Amenábar es una de las películas españolas más importantes de los últimos 30 años. Una notable inmersión en el universo de las snuffs movies comandado por una muy solvente Ana Torrent. Es cierto que ya no tiene la misma fuerza que en el momento de su estreno, pero sigue mereciendo mucho la pena.

22:00 en La 2

'Sin perdón'

Para muchos una de las cumbres del cine de Clint Eastwood y del western. Por mi parte, es una película a la que siempre me ha costado un poco entrar, pero con el paso de los años y los revisionados sí he atisbado -que no visto por completo- esa grandeza que tantos ven en ella.

22:00 en MEGA

'El sargento de hierro'

Una película repleta de esas frases lapidarias que tanto nos gustan de Clint Eastwood. Además, es una película con un componente cómico que la hace más accesible al público, pero ojo, que también sabe cuándo hay que ponerse serios.

22:10 en La 1

'Volar por los aires'

Un thriller de acción algo olvidado actualmente que enfrenta a Jeff Bridges y Tommy Lee Jones. Lo mejor de la función es precisamente la rivalidad entre esos personajes, pero además es un entretenimiento a rescatar pese a ciertos altibajos a lo largo de su metraje.

00:15 en La 1

Sábado 10 de abril

'Harry Potter y la piedra filosofal'

Primera entrega de la popular franquicia basada en las novelas de J.K. Rowling. Es, de lejos, la más infantil de todas y quizá se alarga en exceso para lo que tiene que contar, pero también sabe muy bien cómo sumergirte en ese mundo mágico y que te encariñes con sus protagonistas.

15:45 en Cuatro (el domingo a la misma hora en Cuatro podréis ver 'Harry Potter y la cámara secreta')

Domingo 11 de abril

'El hombre tranquilo'

Un clásico indiscutible que he de reconocer que no había visto hasta hace bien poco. En ella encontraréis una comedia costumbrista con elementos dramáticos con una suculenta galería de personajes que sabe cómo ganarse la simpatía del público y cuenta con el sello tras las cámaras de John Ford. Es cierto que hay detalles que quizá chirríen visto desde la perspectiva actual, pero sería un error centrar la conversación alrededor de la película en ellos.

22:00 en Trece

'Gran Torino'

Una de las películas más emblemática de Clint Eastwood de lo que llevamos de siglo XXI y que habría sido un broche de oro para su carrera como actor. En ella se acerca a la temática del racismo para articular un relato de corte crepuscular y con toques de historia de redención que funciona muy bien desde la austeridad narrativa.

22:05 en La 1

'Capitán Phillips'

Un notable thriller en alta mar sobre un abordaje. La intensidad va creciendo de forma paulatina hasta estallar por completo en su tramo final, algo muy bien recogido por la interpretación de un Tom Hanks que debería haber sido candidato al Óscar por su trabajo en esta película de Paul Greengrass.

23:50 en La 1

'Cinema Paradiso'

Un clásico irrebatible de Giuseppe Tornatore que refleja la pasión por el cine como muy pocas películas han conseguido. Una película muy emocionante que logra tocar la fibra sensible del espectador.

00:15 en Trece

