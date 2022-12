'Para toda la vida' ya tiene cuatro eliminados (y una inesperada ganadora peluda): los pretendientes del reality de Telecinco que Sheila ha mandado a freír espárragos

Anoche fue el estreno de 'Para toda la vida (The Bachelorette)', la nueva apuesta de Telecinco con vistas a tomar el relevo de 'Pesadilla en el Paraíso' y La isla de las tentaciones. La gala cerró con cuatro solteros eliminados, que se fueron a su casa con las manos vacías.

Jordi

La primera eliminación fue la más obvia y más después del incómodo momento en el que le preguntó a Sheila si era "100% natural" (vamos, que si se había operado). A él parece que la eliminación no le supuso ningún trauma: "No me esperaba ser eliminado pero también te digo que, en cierta manera, me ha hecho un favor. Creo que no tenemos futuro juntos".

Olwen

El siguiente eliminado se veía venir también, puesto que una de las críticas que hizo Sheila durante la gala fue la falta de iniciativa. "He aprendido que no debo actuar como he actuado ahora. Cuando veas a alguien que te guste debes ir a por ella porque, si no, se te puede pasar la oportunidad".

Roy

Otra eliminación que estaba cantada, ya que no tuvo ningún momento especialmente remarcable con Sheila, aunque Roy parece que solo se quedó con la copla de que a ella le gustaba su pelo: "No estoy para nada de acuerdo con ser elegido para abandonar la casa y no sabría explicar por qué les ha elegido a ellos y no a mí".

Andrés

Última eliminación, la del "amante de los animales". Moraleja: si piensas que jugando la carta de traer un adorable bichejo a un programa de citas, te garantizas el pase al siguiente episodio, piénsatelo dos veces: "Creo que más de uno no se merecía la rosa. Aquí va a haber guerra porque hay gente que ha venido a matar".

Cora

La única ganadora con el resultado de la ceremonia de ayer fue la pobre Cora. Andrés se la trajo para intentar "hacer un Merlí", pero el chantaje emocional perruno salió regular y la pobre se pasó tirada en el suelo toda la gala. Al menos, con la eliminación de su dueño, pudo volver a su casa y alejarse de semejante circo.

'Para toda la vida (The bachelorette)' estrenó anoche su primer episodio y se emite semanalmente los lunes a las 22:50 en Telecinco.