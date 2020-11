Regalos de navidad para cinéfilos y que están en oferta por la semana del Black Friday 2020

Seguimos con el Black Friday 2020 a pleno rendimiento, el mejor momento para que los amantes del cine en todas sus variables salden deudas pendientes con esas compras que se han ido quedando por el camino o que habían marcado en el calendario de las ofertas más importantes del año. A la espera de que todo se refresque, ya sabemos cómo va eso de las ofertas durante esta semana, aquí dejamos alguna nueva oferta a tener cuenta.

PELÍCULAS

Amazon

Es donde más dinero nos dejamos al año y esta semana Amazon agarra el toro por los cuernos. Sus ofertas parecen no tener fin y a la hora de buscar películas en ediciones poco rocambolescas, algo más sencillas, hay un buen puñado de tesoros que se vuelven imprescindibles. Veamos.

'La tienda de los horrores', con el montaje del director incluido, no puede faltar en la colección de nadie. Un musical encantador, una historia de ciencia ficción llena de inolvidables momentos animatrónicos y unos temazos espectaculares. Todo por menos de 6 euros.

Pack: Hermanos Marx (5 películas BD) , otro regalo infalible con cinco clásicos de los hermanísimos para Universal: 'Los cuatro cocos', 'El conflicto de los Marx', 'Pistoleros de agua dulce', 'Plumas de caballo', y la favorita de millones de fans, 'Sopa de ganso'. Las cinco por menos de 20 euros.

, otro regalo infalible con cinco clásicos de los hermanísimos para Universal: 'Los cuatro cocos', 'El conflicto de los Marx', 'Pistoleros de agua dulce', 'Plumas de caballo', y la favorita de millones de fans, 'Sopa de ganso'. Las cinco por menos de 20 euros. Monstruos Clásicos Universal - Colección Esencial Blu-ray . Nueve clásicos del terror de la edad de oro de Universal, el momento en que esas criaturas pasaron a ocupar el corazón de los aficionados. Indispensable y a un precio regalado de 19'99 euros.

. Nueve clásicos del terror de la edad de oro de Universal, el momento en que esas criaturas pasaron a ocupar el corazón de los aficionados. Indispensable y a un precio regalado de 19'99 euros. Trilogía Edgar Wright , AKA Trilogía Cornetto, un tridente ganador que puede abrir las puertas a los nuevos cinéfilos que aún no controlen el suelo que pisa el director británico. Por 9,99 euros me la compro yo incluso teniendo ya cada una por separado.

, AKA Trilogía Cornetto, un tridente ganador que puede abrir las puertas a los nuevos cinéfilos que aún no controlen el suelo que pisa el director británico. Por 9,99 euros me la compro yo incluso teniendo ya cada una por separado. ' Speed ', la recordada peli de Jan de Bont, ya un clásico, presentó a un Keanu Reeves dispuesto a dominar el cine durante años, algo que no hizo por negarse a rodar su secuela. Pero todo eso da lo mismo. Hoy es una de las grandes estrellas del planeta y el bluray lo tienes por 5,49 euros.

', la recordada peli de Jan de Bont, ya un clásico, presentó a un Keanu Reeves dispuesto a dominar el cine durante años, algo que no hizo por negarse a rodar su secuela. Pero todo eso da lo mismo. Hoy es una de las grandes estrellas del planeta y el bluray lo tienes por 5,49 euros. 'El último austrohúngaro. Conversaciones con Berlanga', uno de los libros más importantes de nuestro cine vuelve en formato electrónico y en papel en una nueva edición ampliada e ilustrada. Un libro clásico en la bibliografía del cine español por 20,90 euros en papel y 14,90 euros en formato electrónico.

Fnac

Como viene siendo habitual en estas fechas, el 50% de descuento está en prácticamente todo lo que te pueda apetecer.

' El faro ', la segunda película de Robert Eggers no dejó a nadie indiferente. Plato para NO todos los gustos, apreciar el poderío audiovisual de su formato y la música de Mark Korven, los otros dos grandes protagonistas junto a Robert Pattinson y Willem Dafoe. Todo eso por 7,50 euros.

', la segunda película de Robert Eggers no dejó a nadie indiferente. Plato para NO todos los gustos, apreciar el poderío audiovisual de su formato y la música de Mark Korven, los otros dos grandes protagonistas junto a Robert Pattinson y Willem Dafoe. Todo eso por 7,50 euros. ' Star Wars Episodio VIII Los últimos Jedi ', la mejor película de la trilogía que acaba de cerrar Abrams por 6 euros que ni son euros ni son nada.

', la mejor película de la trilogía que acaba de cerrar Abrams por 6 euros que ni son euros ni son nada. ' El hombre invisible ' de Blumhouse es un muy interesante retorcimiento de la historia universal del personaje para hablar de otro tipo de miedos mucho más presentes. Es tuya por 9,99 euros.

' de Blumhouse es un muy interesante retorcimiento de la historia universal del personaje para hablar de otro tipo de miedos mucho más presentes. Es tuya por 9,99 euros. ' La trinchera infinita ' ha sido una de las grandes triunfadoras de nuestro cine, así que ya tienes regalo para esos amantes del cine y la historia nacional que se hayan quedado rezagados por 6,50 euros.

' ha sido una de las grandes triunfadoras de nuestro cine, así que ya tienes regalo para esos amantes del cine y la historia nacional que se hayan quedado rezagados por 6,50 euros. Trilogía Superdetective en Hollywood, el mejor Eddie Murphy imaginable se viene a tu casa estas navidades por 10,50 euros.

El Corte Inglés

Otros que no se han cortado y han metido prácticamente todo su catálogo en la oferta de este año.

Pack James Bond: Colección completa en dvd, que tampoco está nada mal en tiempos de crisis (el es un 60% de mi colección está en ese formato) por 41,99 euros.

Pack James Bond PVP en El Corte Inglés 41,99€

Pack Padre no hay más que uno 1-2 (Blu-Ray) , con los pelotazos de Santiago Segura para unas risas navideñas en familia por 12,99 euros.

, con los pelotazos de Santiago Segura para unas risas navideñas en familia por 12,99 euros. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? , obra cumbre de Robert Zemeckis y posiblemente la película más importante de la historia en su mezcla de animación e imagen real, en bluray, por 4,99 euros.

, obra cumbre de Robert Zemeckis y posiblemente la película más importante de la historia en su mezcla de animación e imagen real, en bluray, por 4,99 euros. ' Oldboy ' sigue siendo la película favorita de mucha gente por razones evidentes, y su edición en dvd con libreto es tuya por solo 5,99 euros.

' sigue siendo la película favorita de mucha gente por razones evidentes, y su edición en dvd con libreto es tuya por solo 5,99 euros. 'Interstellar' en formato libro y bluray por 7,49 euros.

FlixOlé

La plataforma española FlixOlé tiene una oferta irresistible: todo un año del mejor cine español (y mucho más) por solo 19,99 euros con el código VIERNESNEGRO.

Filmin

Filmin también tiene su propio Black Friday, no vaya a ser, y hasta el próximo 30 de noviembre puedes contratar todo un año del mejor cine por 60 euros.

En la variedad está la diversión

Como buenos devoradores de cine (cinéfagos, dicen), nada nos gusta más que las chorradas relacionadas a algunas de nuestras películas. ¿Quién no ha gritado en un mercadillo navideño al ver una figura para el árbol de 'Aterriza como puedas'? ¿Cuántas veces podemos ir al cajero en una convención de cómics porque no dejamos de flipar con carteles o figuritas que nunca imagunaste tener en tu colección? ¿Acaso no has visto el jersey que llevas puesto y que tus abuelos no entienden?

Figura Pop Guillermo del Toro, porque nadie debería perder la ocasión de adornar su cuarto de las películas con un muñequito de un director de cine fantástico con Óscar. Es tuyo por menos de 15 euros.

Figura Pop Guillermo del Toro PVP en Amazon 14,95€

That B*tch Carole Baskin Christmas Jumper, el jersey que más dará que hablar estás navidades está disponible en Zavvi a mitad de precio, esto es 19,99 euros.

Tiburón, Juego de mesa. Nuestra aventura favorita a un precio muy jugosa para echar un rato entre colegas al calor de la chimenea. Mucho menos peligroso que en barco. El juego de mesa del clásico de Spielberg cuesta 34,79 euros.

Ravensburger Tiburón, Juego de mesa, Versión Española, 2-4 Jugadores, Edad recomendada 12+ (26830) PVP en Amazon 34,79€

Peaky Blinders [Vinilo]. Esta espectacular edición de la banda sonora de la apreciada serie de televisión cuenta con una edición de lujo que puede ser un regalo ideal para estas fechas por 33,36 euros.

Peaky Blinders [Vinilo] PVP en Amazon 33,36€

Reina del grito: Un viaje por los miedos femeninos. Hace nada hablábamos con Desirée de Fez sobre su fabuloso libro, que además de estar en papel ya está disponible en electrónico por 11,39 euros.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.