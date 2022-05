Superhéroes de circo contra un nazi que ve el futuro, zombis atascados y niñeras con aviesas intenciones: las mejores películas de la Muestra Syfy 2022

Este pasado fin de semana se celebró en Madrid la 18ª edición de la Muestra Syfy de cine fantástico. Hace unos días ya os di mi opinión sobre 'Black Phone', el nuevo trabajo tras las cámaras de Scott Derrickson y seria aspirante a convertirse en la mejor película de terror de este 2022, y ahora es el momento de hacer un repaso a los otros títulos que más me gustaron.

Ya os adelanto que 'Black Phone' fue mi película favorita de todas las que pude ver este año en la Muestra Syfy, pero hay otras propuestas que también merecen la pena. En concreto he optado por destacar las otras tres cintas que más me gustaron, donde hay espacio para las niñeras con aviesas intenciones, los zombis atascados durante 32 segundos y el enfrentamiento de unos superhéroes de circo contra un nazi que ve el futuro.

'Inexorable'

Dirección: Fabrice Du Weltz. Reparto: Benoît Poelvoorde, Alba Gaïa Bellugi, Mélanie Doutey, Catherine Salée, Jackie Berroyer, Anaël Snoek

Kiko ya os contó las bondades del nuevo largometraje de Fabrice Du Welz con motivo de su paso por el Festival de Sitges y a mí no me queda otra que hacer lo mismo. El motivo no es tanto la historia que cuenta 'Inexorable', donde es fácil detectar cuáles son las intenciones del relato y tampoco es especialmente original, como lo inspirado que está el cineasta belga a la hora de ponerlo todo en imágenes.

Ya desde el primer momento queda claro que el personaje interpretado por Alba Gaïa Bellugi, a la que algunos quizá recordéis por la televisiva 'Into the Night', no es trigo limpio. Eso es algo que la película va potenciando sin prisa pero sin pausa hasta alcanzar su punto álgido el tramo final. Por el camino, el reparto eleva el relato en lo emocional, en especial un muy inspirado Benoît Poelvoorde, mientras que Du Welz se vale de sus compañeros habituales para que imagen y sonido alíen fuerzas y compongan un lienzo que une lo terrorífico y lo bello sin que lo segundo se sienta en ningún momento como algo forzado.

'Freaks Out'

Dirección: Gabriele Mainetti. Reparto: Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta, Franz Rogowski, Eric Godon, Ed Hendrik, Emilio De Marchi, Anna Tenta, Astrid Meloni, Michelangelo Dalisi

Este segundo largometraje de Gabriele Mainetti propone un maridaje de ideas muy estimulante en principio. A fin de cuentas, la idea de mezclar el mundo del circo con la II Guerra Mundial y el cine de superhéroes no es que sea muy usual, pero es que además aquí es algo que se va administrando, con todo lo referente al uso de los poderes con una presencia más limitada hasta su explosivo último acto, aunque a mi juicio todo lo referente a su enfrentamiento con ese nazi clarividente está mucho más logrado en los minutos anteriores a cuando toca dejar claro el presupuesto que tienen para el despliegue de efectos visuales.

Además, 'Freaks Out' tiene una factura técnica impecable -ojo a la fuerza del arranque-, pero lo realmente esencial para atrapar al espectador es que tiene una base emocional muy conseguida. Esa amistad del grupo del circo es una puerta de entrada impecable a la historia, hasta el punto de que el interés se resiente un poco cuando sus caminos se separan. Con todo, mantiene en todo momento su personalidad visual y el encanto de sus personajes nunca se desvanece, pero en su contra habría que destacar que quizá se extiende un poco más de la cuenta.

'Virus 32'

Dirección: Gustavo Hernández. Reparto: Paula Silva, Daniel Hendler, Pilar García, Sofía González, Franco Rilla, Rasjid César

Esta coproducción entre Argentina y Uruguay introduce un curioso concepto dentro de los relatos de zombis/infectados, pues después de cada ataque se quedan atascados durante 32 segundos antes de que reaparezca su fuerza homicida. No es que sea un concepto especialmente bien introducido, pero sí que Gustavo Hernández sabe cómo utilizarla como base para algún momento concreto que se siente diferente y logrado.

Además, siempre queda claro que 'Virus 32' no busca tanto una revolución dentro de este tipo de historias como ofrecer un relato repleto de tensión en el que esto se sobreponga a los problemas de credibilidad que pueda tener en momentos puntuales. Con esto no quiero decir que sacrifique el conjunto por lo puntual -en todo momento es como mínimo lo suficientemente solvente para que uno no desconecte de lo que sucede en pantalla-, pero sí es innegable que hay un puñado de escenas que sobresalen con fuerza por encima del resto.

A modo de mención especial me gustaría destacar también el peculiar acercamiento al cine vampírico de 'Let the Wrong One In', una comedia muy sencilla y directa en su humor que va perdiendo algo de gas según pasan los minutos pero siempre es como mínimo entretenida, y 'The Boy Behind the Door', un thriller con algunas escenas muy tensas y convincentes en su tramo intermedio pero que pierde fuerza en su último acto.