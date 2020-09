'Virtual Hero' cancelada: la serie animada de ElRubius no tendrá temporada 3 en Movistar+

Movistar+ ha anunciado que han decidido no continuar con 'Virtual Hero', la serie animada protagonizada por ElRubius. Tras una temporada 2 estrenada el pasado febrero, desde la compañía han valorado que la adaptación del cómic propio del famoso streamer ha quedado en un buen punto para cerrar y no avanzar a una temporada 3.

Así lo ha asegurado Rafael Taboada, Ejecutivo de contenidos en Movistar+, a Fuera de Series. Aunque no habla de cancelación como tal (es una palabra que, por lo general, no usan ni cadenas ni plataformas), el ejecutivo deja claro que no debemos esperar más serie en un futuro próximo:

«Es un proyecto que para nosotros fue muy especial por el género que exploraba, por cómo lo tratábamos y por el trasvase a la ficción de Rubén. Contamos lo que queríamos y la historia creemos que quedó en un buen punto para dejarla ahí. (...) El universo del cómic en el que se basa es muy rico y pueden surgir oportunidades de continuar en el futuro, pero de momento ahí lo dejamos»

Sin embargo, como podéis ver no se cierra del todo la puerta a un regreso de las aventuras de Rubius, G4t0 y demás personajes en el mundo virtual en el que se ambienta la serie.

Con esta noticia, Movistar+ está empezando a quedarse escasa de ficciones propias para un público juvenil, ya que la recién estrenada temporada 4 de 'SKAM España' es la última. Por otro lado, en los próximos meses vendrá una hornada de nuevas series juveniles como 'Paraíso' y 'Los espabilados', ambas sin fecha de estreno todavía.

Nota: El Rubius está representado por Vizz, compañía que, como Espinof, pertenece a Webedia España.