Crueldad, convulsiones, pruebas bajo cero y acusaciones de plagio: el rodaje del concurso basado en 'El juego del calamar' fue un desastre

'El juego del calamar' fue una metáfora anticapitalista que Netflix decidió convertir en un concurso real con el premio más grande de la historia de la televisión, 4,56 millones de dólares. Partiendo de esta base, nada podía ir bien en esta versión de la serie que hace unos meses empezó un supuesto proceso de casting mundial. Pero ahora que el rodaje ha acabado, los concursantes pueden hablar de su experiencia y de cómo pillaron a la producción haciendo trampas. Por si Netflix tuviera pocos problemas ahora.

El juego del cala mal

En declaraciones a Vice y Rolling Stone, los participantes no dieron sus nombres, pero sí contaron una experiencia que ya de por sí podría formar parte de una serie buenísima. Nada más llegar al hotel donde se alojaron antes de grabar ya notaron una desorganización patente, pero al menos esto no era premeditado. Lo que vino después, sí lo era. Es lógico no poder cuidar de 456 participantes, pero es tan fácil como... no montar un programa en el que tengas que hacerlo.

La primera prueba, basada en 'Luz verde, luz roja', se grabó en un hangar a diez grados bajo cero, donde los concursantes estuvieron tres horas esperando a entrar en el plató. Y ahí es donde algunos concursantes empezaron a darse cuenta de que algunos de los micrófonos que daban eran de verdad y otros falsos... Y que no todo el mundo hizo el casting. Diferentes influencers, estrellas de TikTok, parejas de gemelos o de padres e hijos fueron seleccionados por producción sin necesidad de pasar por ningún proceso. Pero aún había más.

Charlando con los concursantes, muchos se dieron cuenta de que ya tenían los vuelos de regreso a casa comprados de antemano, como si supieran quiénes se iban a ir antes y quiénes más tarde. Si es una competición, nadie sabe quién va a ganar, ¿verdad? Lo poco que al equipo de producción le importaban los concursantes fue notorio en la prueba en sí misma.

Estaba heladísimo. No me podía mover e intentaba que mi cuerpo no tiritara porque estábamos bajo cero. Nos dijeron que estaríamos quietos durante diez minutos. Para pasar el rato, canté para mí mismo y pronto me di cuenta de que habían pasado 25 ó 30 minutos. Nos movíamos cinco segundos y estábamos quietos otros veinte minutos. Tras una hora y media alguien colapsó detrás de mí. Otro concursante llamó a un médico y fue eliminado por moverse. Yo aún creía que era un juego. Estaba pensando "¿Debería ser una buena persona, gritar 'Médico' y arriesgarme a ser eliminado?".

La gente empezó a caer, pidiendo atención médica todo el rato... hasta que algunos concursantes se dieron cuenta de que solo eran extras en el concurso, y producción iba a hacer todo lo posible porque pasaran aquellos que ya habían seleccionado: “Hubo gente eliminada que pasaba a mi lado diciendo 'Esta mierda es un tongo. No me he movido'. Y luego vi gente que se movía no siendo eliminada". De hecho, ampliaron el tiempo límite para que una madre consiguiera pasar con su hija y dar así un buen momento a la audiencia en casa

De vuelta en el hotel, faltaba comida (y la que había no tenía ninguna calidad), algunos de los concursantes eliminados discutían con producción para que les volvieran a meter en el programa y el caos era la nota permanente. Y lo peor es que el propio programa no se dio cuenta de que las historias dramáticas reales que estaban buscando estaban delante de sus narices.

Hubo gente que dejó sus trabajos. Esa es la parte más triste. Les hicieron creer que todos teníamos una oportunidad justa de ganar el dinero. Ya estaba guionizado. Sabían de antemano las personas que querían en la siguiente ronda. Esa es la parte más jodida.

Al final, los concursantes que ya tenían el vuelo de vuelta comprado desde antes de iniciar el programa volvieron a su casa, dejando el rodaje de lo que dieron en llamar 'Rigged game' ('El juego del tongo'). Aún queda para que podamos verlo, pero es posible que dar un premio de 4,56 millones para un programa así de mal pensado no fuera la mejor idea de Netflix. O, como lo llaman los exconcursantes, Net Fix.