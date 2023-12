El guionista de 'Rebel Moon' explica el delirante giro final de la primera parte: "Estamos introduciendo temas más grandes y amplios en el Mundo Madre"

Cada vez que Zack Snyder estrena película, sube el pan. Después del dramón que se organizó en torno a 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' y su final feliz, al de Green Bay le ha tocado lanzar en Netflix su nueva producción; una 'Rebel Moon' que, como fiel admirador de la obra del cineasta, me ha dejado tremendamente decepcionado. Pero ya os hablaré de esto en otro momento, porque ahora vamos a centrarnos en un par de aspectos más jugosos.

Ojo, que a partir de este momento habrá spoilers de 'Rebel Moon'.

Crédito de Snyder

Puede que uno de los aspectos que más están dando que hablar de este popurrí de ciencia ficción a medio camino entre 'Star Wars' y 'Los siete samurais' sea su demencial anticlímax. En él, después de que Kora haya saltado los dientes —literalmente— al pérfido Noble de Ed Skrein y le haya aparentemente asesinado, una escena nos muestra cómo el villano vuelve a la vida tras pasar por una suerte de plano alternativo en el que se comunica con Balisarius.

Gracias a una entrevista concedida por Kurt Johnstad, coguionista de una película que llevaba en la mente del director desde un lejano 1997, a Variety, hemos sabido que este giro fue obra de Snyder y que podemos esperar más de estos viajes espaciotemporales en la segunda mitad de la historia.

"Eso fue idea de Zack. . Me encantaría llevarme el crédito por eso. Estamos introduciendo temas más grandes y amplios en el Mundo Madre, su conexión con Balisarius, el plano astral, algo que realmente no hemos visto demasiado. Es algo que veremos más a fondo, cómo pueden moverse a través del tiempo y el espacio, un tropo muy de ciencia ficción. Simplemente pensamos que era muy satisfactorio ver a Noble o Ed [Skrein] ser derribado de esa boya y que ella estuviera de pie victoriosa. Que nuestros héroes piensen que se están yendo y que todo va a estar bien, y luego este tipo sea como inmortal y sigue persiguiéndolos. Esa fue una idea bastante genial".

Además, el escriba ha reconocido no leer jamás las críticas a su trabajo; algo especialmente sano en esta ocasión, ya que 'Rebel Moon' se ha llevado palos de todas las formas y colores imaginables.

"No leo las reseñas, nunca lo he hecho. Los críticos tienen un trabajo que hacer. Vivimos en una democracia. Todos tienen derecho a votar. Si la gente ve la película, tendrán una experiencia y les gustará o no. Son gustos, como los sabores de helado. En mis 20 años de carrera haciendo esto, las críticas nunca han equivalido al rendimiento. Una película funcionará o no. La gente la amará y conectará con ella, y creo que lo que tiene esta película es un impulso emocional y un núcleo con personajes vulnerables. Y, por supuesto, hay secuencias de acción y visuales; es una película magníficamente visual. Pero creo que en el núcleo de todo, tiene emoción. Hay un motor emocional y una corriente que recorre la película y creo que funciona, así que invitaría a la gente a verla".

A pesar de lo frío que me ha dejado la primera parte de 'Rebel Moon' no puedo negar que tengo un morboso interés por ver su continuación; aunque algo me dice que hasta que Netflix no incluya en su catálogo la versión del director, no podremos ver lo que tendría que haber sido y, por el momento, no es lo último de Snyder.

