Hoy en Netflix, una gran película carcelaria: el emocionante drama que fue primero un fracaso de taquilla pero ahora es una de las películas mejor valoradas de la historia

En general, entre los que siguen la industria cinematográfica, está predominando una extraña ansiedad por la falta de blockbusters exitosos en su estreno en cines. Películas de presupuestos más desorbitados que no logran llegar a los mínimos requeridos para ser incluso rentables. También es cierto que en la mayoría de casos no hablamos de películas imprescindibles, que probablemente muchos recuperen en streaming pero no vayan a conservar en el recuerdo mucho después de darle al botón de saltar créditos.

Las películas que realmente valen siempre encuentran su lugar, de algún modo u otro, como está demostrando la original 'Elemental'. Es cierto que el fracaso antes era mucho más asumible porque al final otras vías de distribución podían hacer económicamente viable la película, o incluso convertirla en un clásico imperecedero. Así fue la bastante conocida historia de 'Cadena perpetua' ('The Shawshank Redemption').

Rita Hayworth y la vida en prisión

La célebre adaptación de Stephen King, escrita y dirigida por Frank Darabont, es ya considerada una de las películas mejor valoradas de la historia. Tanto por portales como IMDb donde mantiene el título de película mejor puntuada de la historia como en los corazones de los espectadores que la vieron hace casi dos décadas y se emocionaron con la historia de amistad de Tim Robbins y Morgan Freeman que se puede ver en Netflix. También está disponible en el catálogo de Movistar Plus+.

El personaje de Robbins es acusado de asesinar a su mujer y su amante, por lo que es condenado a cadena perpetua, pasando su pena en la prisión de Shawshank. Durante el paso de las décadas irá integrándose en el ecosistema de la prisión, ganándose la confianza de funcionarios y directiva para poder sacar adelante sin ser descubiertos estratagemas de contrabando y lavado de dinero con otros prisioneros.

Pero lo más importante serán las relaciones que irá forjando con gente como Ellis "Red" Redding, interpretado por Freeman (en un casting que hoy muchos considerarían producto de la "dictadura woke"). La bella conexión y amistad es un halo de esperanza en la dramática historia carcelaria que se nos presenta. Una aparentemente poco propia para Stephen King por la ausencia de terror pero totalmente consecuente con su obra, tan preocupada por desarrollar personajes desgarrados que encuentran fuerza dentro de una comunidad pequeña.

'Cadena perpetua', una película clásica y emocionante

Darabont firma una de las películas que mejor condensan la esencia del cine de los noventa. Drama emocionante, con espacio para cierta complejidad adulta pero también con tendencias un poco naïve. Contada a ratos de manera clásica, dejando que cada escena respire y cale como es debido, y con un guion claro donde los personajes son desarrollados debidamente. No hay trampas para intentar poner un reto al espectador o intentar ser más listo que él, sino casi dos horas y media en compañía de un grupo de personas experimentando una historia.

Todo con cualidades técnicas intachables, como la deliciosa fotografía de Roger Deakins o la vibrante banda sonora de Thomas Newman, además de unos Robbins y Freeman excelsos que se ganan nuestro corazón fácilmente. Puede haber discusión sobre si es la obra cumbre de Darabont (algunos estamos más en el bando de 'La milla verde'), pero es una de las grandes películas de su época, y un ejemplo de cómo estas terminan encontrando al público de una manera u de otra.

