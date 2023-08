'Elemental' da la sorpresa y destrona a Christopher Nolan: lo nuevo de Pixar se convierte en la película original más taquillera de Hollywood desde el inicio de la pandemia

El desastroso estreno en taquilla de 'Elemental' invitaba a pensar que la película de Pixar iba a ser el mayor fracaso de un verano repleto de decepciones económicas. Sin embargo, la cinta dirigida por Peter Sohn ha demostrado una resistencia envidiable hasta el punto de que ha logrado destronar a 'Tenet' para convertirse en la película original más taquillera de Hollywood desde el inicio de la pandemia.

Un logro impresionante con un gran pero

'Elemental' acumula actualmente unos ingresos de 396 millones de dólares, superando así con holgura los 365 que logró la película de Christopher Nolan en 2020. Y desde entonces ninguna película realmente original -no valen secuelas ni adaptaciones de ningún tipo, incluyendo muñecas, que no me olvido del enorme éxito de 'Barbie'- de Hollywood se había acercado a esa cifra.

Además, los ingresos de 'Elemental' todavía crecerán más, pues este pasado fin de semana sumó 19,5 millones de dólares adicionales y se espera que cierre finalmente su recorrido comercial con una recaudación de entre 470 y 500 millones de dólares. Eso supondría superar también a 'Cars' y que hasta siete largometrajes de Pixar se quedasen por debajo de 'Elemental' en términos de recaudación.

El problema es que todas esas buenas noticias siguen teniendo un pero muy importante: 'Elemental' costó tanto -200 millones de dólares de presupuesto más la inversión en marketing- que seguirá provocando pérdidas para Disney en lo referente a su paso por salas. Sin embargo, serán bastante reducidas y todo apunta a que acabará en números verdes tras tener en cuenta el resto de vías de ingresos.

Por otro lado, este hito conseguido por 'Elemental' vuelve a dejar claro que las historias originales cotizan a la baja en Hollywood por lo poco habituales que son, pero teniendo en cuenta la cantidad de secuelas que se han estrellado en taquilla últimamente, ya veremos si eso cambia.

