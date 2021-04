'Master of None' estrena su temporada 3 en mayo: la serie de Aziz Ansari en Netflix vuelve inesperadamente cuatro años después

Atención porque cuatro años después, 'Master of None' regresa el próximo mes de mayo a Netflix con su temporada 3. Así lo han indicado las redes sociales de la compañía en su primer adelanto de las novedades para el próximo mes de mayo (que en breve desgranaremos).

Eso sí, es un regreso casi bajo el radar, ya que Netflix no ha dado más detalles de estos nuevos episodios de la creación de Aziz Ansari y Alan Yang. La compañía parece querer tomar todavía un poco de distancia con el cómico tres años después de que en plena oleada del #metoo fuese acusado de conducta sexual inapropiada, algo que trató poco después en un especial de comedia.

Master of secret

A falta de información oficial, el contenido de estos nuevos episodios de 'Master of None' se mantiene en cierto secreto. Los medios estadounidenses como Vulture apuntan a que esta temporada dejaría a un lado a Dev, el personaje de Ansari, para centrarse en Denise (Lena Waithe), la mejor amiga de este. La temporada se rodó a principios de este año en Londres y contaría con la incorporación al reparto de Naomi Ackie, según Chortle.

Fue en 2017 la última vez que vimos 'Master of None', con un final de temporada 2 ligeramente ambiguo concluyendo la historia de amor entre Dev y Francesca (Alessandra Mastronardi). Ya tras el final de esta temporada y las acusaciones vertidas hacia el creador intuíamos que tardaríamos en ver los nuevos episodios. Según declaró en su momento Ansari:

«No sé si vamos a tener una temporada 3. No me sorprendería que necesitase una laaaaaarga [sic] pausa antes de que pudiese volver (...) Tengo que convertirme en un tipo diferente antes de escribir una tercera temporada...»

La verdad es que me alegro mucho de que 'Master of None' regrese porque a mi parecer es una de las comedias más interesantes de la actualidad.