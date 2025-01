Netflix acaba de estrenar uno de los mayores fenómenos televisivos de los últimos años. Una serie épica de la que todo el mundo habla

Hace apenas unas semanas que se lanzó en SkyShowtime la quinta y última temporada de 'Yellowstone', una serie que hizo historia y se convirtió en un enorme fenómeno mundial. Eso sí, también fue un título que muchos no vieron por ser exclusivo de esa plataforma, pero su suerte ha cambiado, ya que este aclamado western moderno acaba de llegar al catálogo de Netflix.

No obstante, la buena nueva de que ya podemos disfrutar de 'Yellowstone' en Netflix tiene un importante pero: en esa plataforma solamente encontraréis sus cuatro primeras temporadas, una más de las que tenéis disponibles en Amazon Prime Video.

Todo ello parece formar parte de plan bastante claro por parte de SkyShowtime: que el público se enganche a la serie en otras plataformas pero que luego tengan que venir aquí para poder acabarla. La cuestión es hasta qué punto eso le servirá para conseguir nuevos suscriptores o si los que empiecen a verla en Netflix simplemente esperarán a tener disponible la siguiente.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Una serie única

Por mi parte, me gustaría animar a aquellos que todavía no hayan dado una oportunidad a 'Yellowstone' a que aprovechen esta posibilidad de descubrir por qué esta serie encabezada por Kevin Costner se convirtió en un fenómenos de masas y un imperio televisivo de Taylor Sheridan que no deja de crecer.

Eso sí, no esperéis una serie vibrante, ya que 'Yellowstone' tiende a tomarse las cosas con calma, recreándose incluso en múltiples ocasiones en el día a día de un rancho en la actualidad. Esos vaqueros fuera de su tiempo son perfectamente conscientes de que su forma de vida está básicamente condenada a desaparecer, pero es que tampoco son capaces de hacer otra cosa.

Además, la presencia de Costner durante cuatro temporadas y media sirve de ancla sobre el que ir construyendo un relato en el que el peso de la familia resulta fundamental. Y obviamente hay diferentes amenazas a su bienestar a las que hay que hacer frente por medios dejémoslo en dudosos.

Por cierto, ya está confirmado que habrá una serie secuela, pero mejor no digo en qué personajes se centra por eso de fastidiarles nada de 'Yellowstone' a aquellos que quieran acercarse ahora a ella. De verdad que es un viaje que merece la pena hacer.

En Espinof | Guía para no perderse con 'Yellowstone': en qué orden conviene ver todas las series del universo del mayor fenómeno televisivo del momento en Estados Unidos

En Espinof | Kevin Costner afirma que son los 4 mejores westerns de la historia del cine. Hay dos de John Wayne, uno de Clint Eastwood... y otro del propio Costner