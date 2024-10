Netflix acaba de retrasar la temporada 2 de una de las series más vistas de la plataforma a 2025, pero no todo son malas noticias

Netflix había prometido en su momento que la temporada 2 de 'El agente nocturno', una de las series más vistas de la historia de la plataforma, se estrenaría este mismo 2024. Pues bien, Netflix ha tenido que recular, pues los nuevos episodios del thriller protagonizado por Gabriel Basso no se lanzarán hasta 2025. Se sabe que será a lo largo de invierno, pero la fecha concreta queda en el aire.

Una mala noticia pero dos buenas

No tiene pinta de ser casualidad que Netflix haya hecho este anuncio apenas unas horas después de desvelar que la temporada 6 de 'Un lugar para soñar' adelantaba su estreno a 2024. Se ve que algo no debe estar listo del todo en la temporada 2 de 'El agente nocturno' y la plataforma no ha querido arriesgarse. A cambio también ha anunciado su renovación por una temporada 3 y ha lanzado las primeras imágenes de la segunda que tenéis a continuación:

Todo apunta a que las huelgas que hubo en Hollywood son las principales responsables de que haya sido imposible llegar a tiempo. A fin de cuentas, Netflix necesita tener las temporadas con unos cuatro meses de antelación para todo el proceso de doblaje y subtitulado, y con 'El agente nocturno' no ha sido posible tenerla para lanzar la temporada 2 este año.

Eso sí, en Netflix no quieren que eso se repita, por lo que la renovación por una temporada 3 permite que se pongan ya manos a la obra para que antes de que acabe 2024 comience el trabajo de preproducción y que el rodaje arranque lo antes posible.

