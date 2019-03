Netflix cancela 'Día a día': la familia Álvarez dice adiós tras tres temporadas llenas de puro corazón

Era una muerte casi anunciada (o, por lo menos, de esas que se ven venir) y así ha sido: Netflix ha cancelado 'Día a día' ('One Day At A Time'), su imprescindible comedia familiar tras su tercera temporada.

Aunque son completamente opacos y normalmente no suelen dar las razones "objetivas" detrás de una renovación o cancelación, esta vez desde Netflix culpan directamente a la baja audiencia. Aquí, claro, nos tendremos que "fiar" de la plataforma, ya que no dan en ningún momento datos de espectadores y no hay manera de saberlo.

We’ve made the very difficult decision not to renew One Day At A Time for a fourth season. The choice did not come easily — we spent several weeks trying to find a way to make another season work but in the end simply not enough people watched to justify another season.