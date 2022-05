Netflix nos alegra el día y renueva 'I think you should leave with Tim Robinson': la serie cómica tendrá temporada 3

La serie de sketches protagonizada por Tim Robinson y estrenada por Netflix en 2019 ha sido renovada para una tercera temporada. ['I think you should leave (with Tim Robinson)'] (https://www.espinof.com/criticas/i-think-you-should-leave-with-tim-robinson-netflix-the-lonely-island-consiguen-obra-maestra-humor-su-propio-saturday-night-live) es un programa de humor creado por Tim Robinson y Zach Kanin que, además de sketches, cuenta con la intervención de estrellas invitadas.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

En desarrollo

Según Variety, Sam Richardson, miembro del reparto del programa, aseguró que el equipo estaba en proceso de escritura de esta tercera temporada en marzo, aunque aún no es seguro ni cuánto capítulos tendrá ni la fecha de estreno.

"No sé cuándo empezaremos a rodar" comenta Richardson "Pero ya tenemos varios sketches divertidos, eso puedo asegurártelo". También garantiza que habrá muchos memes.

Robinson y Richardson se conocieron en Second City, Detroit, y se hicieron buenos amigos. Más adelante se mudaron a Chicago, donde empezaron a hacer espectáculos juntos seis noches a la semana. Richardson dijo sobre Robinson: "Es muy raro encontrar a alguien que entienda y complemente tu estilo cómico y tu voz así".

'I think you should leave' cuenta con dos temporadas de seis capítulos cada una y están ambas disponibles en Netflix.