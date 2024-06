El primer gran arrepentimiento de Netflix. Por qué la temporada 4 de esta aclamada comedia de culto fue tan extraña... y la terminaron eliminando del catálogo

Ahora estamos tan acostumbrados con un puñado de estrenos originales saliendo cada semana por lo que parece mentira que hace tan solo algo más de diez años, en Netflix no tuviesen todavía series de producción propia. Todo cambió en 2013, donde tras el experimento de 'Lilyhammer' (original noruega) empezaron a llegar sus buques insignias 'House of Cards', 'Orange is the New Black' y su primer "rescate" de los muchos que vendrían: la temporada 4 de 'Arrested Development'.

La desternillante comedia de culto protagonizada por Jason Bateman renacía siete años después de su cancelación por parte de Fox con su reparto original, con Mitch Hurwitz, su creador, enfrentándose a un reto: cómo continuar la alocada saga de los Bluth de forma que, por un lado, aprovechase el factor "maratón" y, por el otro, pudiese cuadrar los problemas de agenda de los actores protagonistas.

El resultado fue una temporada 4 que, a falta de una palabra mejor, era tan diferente al resto que prácticamente era una serie distinta. Costaba reconocerla al perder ese encanto de los rifirrafes entre los protagonistas. Y es que Hurwitz estructuró la temporada en episodios "individuales". Cada uno protagonizado por un miembro del clan y con poca interacción con el resto (aunque veríamos distintos puntos de vista de mismos eventos).

Un puzle complejo

Era, en palabras del guionista, "un puzle complejo" que rompía también con la tradición de los flashbacks y de ir saltando de un punto a otro. En vez de eso, nos quedábamos con un personaje en lo que se nos cuenta qué pasó tras el final de la temporada 3 y, de paso, qué pasa cuando Michael no está ahí para dar un poco de cordura:

«Lo importante es que la familia se ha desmoronado al comienzo de nuestra serie. Todos han ido por su lado, sin Michael manteniéndoles unidos, por lo que han sido dejados a su suerte... y no la suerte más exitosa. [...] Es el primer acto de lo que queremos hacer al final, que es una gran película.»

Algo que tuvo el visto bueno de una Netflix dispuesta a asumir riesgos:

«Una de las razones por las que 'Arrested' no fue acogida en su momento fue que no era fácil hacerse con ella. Era un punto de orgullo; quería hacer una serie que tuviese sorpresas. Pero eso es lo que querían hacer en Netflix. Querían tomar riesgos. Animaron la complejidad que había sido desalentada antes.»

Un experimento que funcionó a medias. Si bien por lo general las críticas fueron benignas (aunque hacían notar que no estaban tan finos como costumbre), la ruptura evidente de formato con lo anterior fue suficientemente notoria, para mal. No todos estaban satisfechos con esta innovadora temporada... tanto es así que pocos años después tuvimos un remix de la misma que llegaría a sustituir a la original.

En 2018 y como preludio a la temporada 5 la plataforma estrenó 'Consecuencias fatales', un nuevo montaje en el que contarían lo mismo pero en orden cronológico y entrelazando las diferentes tramas individuales. Según cuenta Hurwitz:

«Hice esta cosa muy ambiciosa en hojas de Excel con cada escena individual y cuánto duraba en segundos. Las puse todas en papel magnético, lo corté en cuadrados, y me senté ahí moviendo las piezas. Y entonces sacamos una narrativa de ahí, ¡fue un experimento loco!»

No es que podamos decir que fuese mejor acogida por parte de la crítica. De hecho tuvo peores críticas que la versión original de la temporada. Aun así se quedó como la versión definitiva, con la otra siendo eliminada por completo del catálogo de la plataforma.

