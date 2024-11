La protagonista de una serie cancelada por Netflix desvela una triste realidad sobre cómo decide la plataforma: "No sabemos qué hacer con ella, así que vamos a cancelarla"

Muchos todavía tienen dudas sobre cuáles son exactamente los criterios de Netflix a la hora de decidir qué series renuevan y cuáles son canceladas. Es evidente que el número de visionados tiene mucha importancia y también la relación de los mismos con su coste, pero hay muchas incógnitas que me da que la plataforma nunca va a explicar de forma pública. Por suerte, la protagonista de una serie de Netflix estrenada en 2020 y que nunca tuvo segunda temporada acaba de arrojar algo de luz al respecto.

No sabían dónde ponerla en la plataforma

A muchos seguramente no os suene el nombre de Madison Reyes o de la serie 'Julie and the Phantoms', pero hay un fuerte grupo de fans que llevaba años sin entender por qué Netflix había decidido prescindir de ella. Pues bien, la propia Reyes ha desvelado en TikTok que la plataforma simplemente no sabía muy bien qué hacer con la serie:

Esto es lo que me dijeron. Netflix quería una serie familiar y para niños, que fuese para niños pequeños. Querían que Kenny Ortega les diese su propia 'High School Musical', pero cuando ves 'High School Musical', ¿a qué público está dirigida? A adolescentes y adultos jóvenes. Sí, hay niños, pero eran los adolescentes los que quedaban prendados de 'High School Musical'.

Entonces llegó 'Julie and the Phantoms' con este director genial que había hecho cosas estupendas y que suele conectar más con adolescentes y adultos. Acabó siendo una serie para ese público y en Netflix no sabían qué hacer con ella. No sabían dónde poner 'Julie and the Phantoms' en la plataforma. Así que su reacción fue: "No sabemos qué hacer con la serie, así que vamos a cancelarla". Eso es básicamente lo que hicieron.

Entonces pensaron en hacer una película y así podremos ponerlo en la parte musical de Netflix. Ya sabéis que tienen cosas para los bailes de graduación y así. Iban a ponerla en esa categoría, pero nunca sucedió.

Así de triste, como cometieron un error de base al encargar algo diferente a lo que un director como Kenny Ortega iba a hacer, luego se vieron sin saber cómo diantres promocionar la serie o simplemente en qué categoría ponerla. Al menos Reyes señala que intentaron hacer algo, pero la cosa se quedó en nada y 'Julie and the Phantoms' no pasó de su temporada 1.

