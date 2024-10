Todas las series canceladas por Netflix en 2024. Desde varios de las mejores estrenos de la plataforma del año hasta otras que ha dejado morir tras una lenta agonía

Netflix lleva años arrastrando la imagen de que cancela demasiadas series, muchas de ellas sin llegar a darle una oportunidad real de encontrar a su público. A su manera, eso es inevitable dado el volumen de estrenos que maneja la plataforma, pero eso no impida que cada vez sean más los televidentes que se lo piensan mucho antes de empezar algunas de sus producciones originales.

Obviamente, si Netflix es la plataforma que más series estrena, también va a ser la que más cancele, y hoy he querido hacer un repaso a todas las series que Netflix ha cancelado en lo que llevamos de 2014. Algunas se encuentran entre las mejores series de Netflix en lo que llevamos de año, mientras que otras han acabado muriendo por la puerta de atrás tras una lenta agonía.

Las 15 series que se quedan sin final

Antes de entrar en materia, he preferido dejar fuera aquellas series que simplemente han llegado a su final a lo largo de este año, ya sea de forma natural, como el caso de 'The Umbrella Academy', o porque Netflix decidió hace tiempo que no quería seguir adelante con ellas, que fue lo que pasó con 'Vikingos: Valhalla'. Sin más que añadir, vamos ya con ellas:

'Aquellos maravillosos 90' fue cancelada tras 2 temporadas

'Barbarians' fue canceladas tras 2 temporadas

'Black Summer' fue cancelada tras 2 temporadas

'Hechos polvo' fue cancelada tras 1 temporada

'Kaos' fue cancelada tras 1 temporada

'Las frikiaventuras de James y Max' fue cancelada tras 1 temporada

'Los detectives muertos' fue cancelada tras 1 temporada

'Los hermanos Sun' fue cancelada tras 1 temporada

'Mi padre, el cazarrecompensas galáctico' fue cancelada tras 2 temporadas

'Perros espaciales' fue cancelada tras 2 temporadas

'Prisa por vivir' fue cancelada tras 1 temporada

'Ratched' fue cancelada tras 1 temporada

'Superconectados' fue cancelada tras 1 temporada

'Tribus de Europa' fue cancelada tras 1 temporada

'Una segunda oportunidad: Escuela de gimnasia' fue cancelada tras 1 temporada

Lo más probable es que algunos de esos títulos -pienso por ejemplo en 'Ratched', cuya única temporada se lanzó en 2020, o 'Tribus de Europa', de la que no teníamos noticias desde su lanzamiento en 2021- fuese cancelado por Netflix antes de este año, pero no ha sido hasta 2024 cuando hemos tenido la confirmación definitiva.

Además, también encontramos varias series de estreno en la lista, dándose la particularidad de que yo incluí tanto 'Los detectives muertos' como 'Los hermanos Sun' entre las mejores series de Netflix de 2024. No obstante, de haber sabido que no iban a pasar de ahí, quizá ni les hubiese dado una oportunidad. Aparte, merece la pena destacar que esas dos y 'Kaos' ni de lejos son las únicas que han "muerto" ya, simplemente son las que ya sabemos.

Por último, no me olvido tampoco de los amantes de los realities, una gran fuente de alegrías para Netflix últimamente. Sin embargo, hay dos que también se han quedado por el camino este año. Son estos:

'Beverly Hills a la venta' fue cancelado tras 2 temporadas

'Viviendas de lujo en Londres' fue cancelado tras 1 temporada

