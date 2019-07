'Stranger Things 3' pulveriza récords en Netflix: 40 millones de hogares han visto la serie en sus primeros cuatro días

Que 'Stranger Things' es una de las series más seguidas de Netflix no es ninguna sorpresa, pero de vez en cuando nos gusta tener algún dato concreto que nos haga conocer hasta qué punto es vista. Y la plataforma ha sacado pecho y ha anunciado que 40.7 millones de suscriptores han visto algo de la nueva temporada en los primeros cuatro días desde su estreno.

No solo eso, sino que unas 18.2 millones de cuentas ya han visto la tercera temporada al completo. Claro, la audiencia total (hablan de cuentas no de perfiles/personas totales) es todavía una incógnita, por lo que no hay manera de poder hacer una comparación justa cuando hablamos de audiencias.

Para poner estos más de cuarenta millones en perspectiva podemos comparar con los 45 millones de suscriptores que vieron 'Umbrella Academy' en su primer mes, o 'A ciegas' en su primera semana. O más recientemente las 31 millones de cuentas que vieron la última de Adam Sandler en sus primeros tres días.

Lo mejor es que yo todavía no me cuento entre esa millonada, pero sí que tengo ganas de ver qué han hecho los Duffer en esta tercera entrega. Lo que sí que veo es que a todas las marcas que han decidido publicitarse de algún modo u otro les ha salido más que rentable su participación en 'Stranger Things 3'