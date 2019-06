Adam Sandler marca un nuevo récord histórico en Netflix con el estreno de 'Criminales en el mar'

Si bien Netflix es más que reticente a la hora de publicar estadísticas de visualización, durante el último año la plataforma se ha vuelto algo más generosa al respecto. Su última revelación confirma que la gente ve las películas de Adam Sandler.

El último trabajo de Sandler con Netflix, 'Criminales en el mar', ha acumulado el mayor fin de semana de estreno de una película de Netflix, con la alucinante cantidad de 30,869,863 de cuentas únicas durante los primeros tres días.

🚨ADAM SANDLER AND JENNIFER ANISTON BREAKING NEWS ALERT🚨



30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days - the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide.