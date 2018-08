'The end of the f***ing world' tendrá segunda temporada: Netflix renueva su transgresora serie adolescente

Cuando Netflix se pone, no hay quien le pare a generar noticias. Y es que la plataforma acaba de anunciar que ha renovado 'The end of the f***ing world', comedia que realiza en coproducción con el Channel 4 británico, por una segunda temporada.

Basada en la galardonada novela gráfica homónima realizada por Charles Forsman, 'The end of the f***ing world' sigue la historia de dos adolescentes inadaptados, James (Alex Lawther) y Alyssa (Jessica Barden), que se embarcan en una insana relación y un viaje para escapar de sus aburridas vidas.

La serie tuvo una relativa buena acogida, tanto por parte del público como de la crítica. Aunque a mí no me terminó de convencer sí que he de reconocer que la serie tenía potencial y algunos puntos buenos. Lo malo es que a mi juicio Charlie Covell, su guionista principal, no logró aprovecharlo del todo.

Netflix no ha aclarado más sobre esta renovación de 'The end of the f***ing world' más allá de que seguirán el mismo plan que con la primera temporada: emisión en Channel 4 en Reino Unido y estreno global a continuación. Será seguramente en 2019, pero no hay nada confirmado.