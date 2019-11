Todas las películas y series que abandonan Netflix en noviembre 2019

Esta noche es Halloween pero tranquilos que este no es otro artículo sobre series y películas de terror (lo que no quiere decir que no sea una gran oportunidad para ello). Llega noviembre y es hora de conocer algo que también da miedo: las películas y series que dejarán de estar disponibles este próximo mes en Netflix.

En cuanto a Netflix España este mes diremos adiós a varios animes bastante llamativos (y estupendos) como 'One Punch Man', 'Death Note' y 'High School of the Dead'. En cuanto a series, cabe destacar la marcha de 'The Good Wife'. Si nos adentramos en el catálogo latinoamericano, tenemos la última oportunidad para ver cintas como 'Iron Man 2', 'American Psycho' y la gran 'Desperates Housewives'.

Este catálogo es provisional, iremos actualizando según vayamos sabiendo más títulos

Netflix España

'Los parecidos' (1/11)

'Hija de la laguna' (1/11)

'Dragon Ball Z: Resurrection F' (1/11)

'El jardín de las palabras' (1/11)

'One punch man' (1/11)

'Gurren Lagann: El fin de la infancia' (1/11)

'Gurren Lagann: Las luces del cielo son estrellas' (1/11)

'Saint Seiya: Soul of Gold' (1/11)

'Ataque a los Titanes: Las alas de la libertad' (1/11)

'Ataque a los Titanes: El arco y la flecha escarlata' (1/11)

'Malcriados' (1/11)

'Johnny English Returns' (1/11)

'High School of the Dead' (4/11)

'The late Bloomeer' (5/11)

'La cabaña' (6/11)

'Elementary' (9/11)

'Estocolmo' (11/11)

'Death Note' (14/11)

'The Good Wife' (14/11)

'Cinco en familia' (15/11)

'Ascension' (16/11)

'Religion of Sports' (22/11)

Netflix Latinoamérica

1 de noviembre

'Twinsters'

'The bounty hunter'

'American Poltergeist'

'American Poltergeist 2'

'LEGO Jurassic World: The Indominus Escape'

'The man from the future'

'In the Shoes'

'Street'

'Floyd Norman: An Animated Life'

'Minimalism: A Documentary About the Important Things'

'Decanted'

'The Night of the Wild Boar'

'The Black Panthers'

'Party of Five'

'Romeo is Bleeding'

'Enemy of the State'

'Spring Breakes'

'Ace Ventura: Pet Detective'

'Ace Ventura: When Nature Calls'

'Iron Man 2'

'Iron Man 3'

'Vampire Sisters 3: Journey to Transylvania'

'The Bag Man'

'The Girl I Loved'

'Did you hear about the Morgans'

'While you were Sleeping'

'Hoovey'

'La última cima'

'Highway thru hell'

'Loser'

'From Dusk to Dawn'

'The Bribe of Heaven'

'Toy Story of Terror!'

'Only You'

'Torrente 5: Operación Eurovegas'

'American Psycho'

'The Karate Kid'

'Money Monster'

Resto de noviembre