Tráiler de 'Edha': la primera serie argentina de Netflix es un thriller sobre el mundo de la moda

Que Netflix es una de las principales proveedoras de contenido es una realidad tal que hay pocos días que no tengamos alguna noticia relacionada con su servicio. Sobre todo ahora que está desarrollando diversas producciones a nivel local. Toca hablar, precisamente, de la que es la primera serie original argentina de Netflix: 'EDHA'.

Creada por Daniel Burman, a quien vimos hace poco a cargo de 'Supermax', 'Edha', cuyo tráiler ya está disponible, cuenta la historia de una visionaria diseñadora (Juana Viale) del mundo de la moda y su modelo/musa poco convencional Teo (Andrés Velascoso). Su relación estará llena de secretos y traiciones mientras se crea una alucinante línea de moda masculina.

A mí me dan esa sinopsis y ese tráiler y parece que algo no casa demasiado... más que nada porque a simple vista no parece que vayan por ahí los tiros, con ese caso del incendio de una costurería y una muerte por "ajusticiar". 'EDHA', cuya primera temporada completa de 13 episodios se estrena el viernes 16 de marzo, cuenta en el reparto con Pablo Echarri, Delfina Chaves, Osmar Núñez, Sofia Castiglione y Daniel Hendler, entre otros.

De momento me ha entrado la curiosidad con 'Edha'. Sin embargo no dejo de pensar en series de corte similar de "gente que se infiltra para investigar" (es que me ha venido hasta 'Gran hotel' a la cabeza). Tendremos que esperar a marzo para juzgar estos parecidos.