Wes Anderson presenta el tráiler y la fecha de estreno de su impresionante primera adaptación de Roald Dahl en Netflix (y no nos ha decepcionado)

El año que viene, Wes Anderson cumplirá treinta años como director, desde que en 1994 rodara 'Bottle Rocket' (en su versión corto). Y desde entonces hasta ahora no ha parado de refinar su estilo, ese que todos podemos reconocer con un solo vistazo rápido. Ahora, unos meses después del estreno de 'Asteroid City' ya anuncia su nuevo mediometraje exclusivo para Netflix: 'La maravillosa historia de Henry Sugar'.

Oh, honey honey

Será el 27 de septiembre cuando llegue al servicio de streaming el segundo intento del director adaptando a Roald Dahl tras la increíble 'Fantástico Sr. Fox'. La película ya fue recibida en Venecia con ovación incluida pese a su cortísima duración: en total, serán 37 minutos de tonos pastel protagonizados, como siempre, por un reparto estelar: Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Dev Patel y Richard Ayoade.

Durante años, Anderson ha tratado de adaptar esta historia corta del autor pero sin éxito, no por problemas de derechos (es amigo de la familia) sino por no encontrar el tono adecuado: "No podía imaginar cómo acercarme a ella. Sabía que lo que me gustaba de la historia era cómo estaba escrita, las palabras de Dahl. No podía encontrar la respuesta, y de repente lo hice", explicaba a IndieWire.

Hay que recordar que Netflix tiene todos los derechos de las obras de Dahl y, por tanto, a Wes Anderson no le ha quedado más remedio que acabar dirigiendo bajo el servicio de streaming. Lo mejor es que es solo el primero de cuatro mediometrajes: en días consecutivos (28, 29 y 30) llegarán 'El cisne', 'El desratizador' y 'Veneno', que en su día ya se adaptó en 'Alfred Hitchcock presenta'. De vez en cuando nos pasan cosas bonitas.

