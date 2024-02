Hoy en TV, un clásico del terror y la ciencia ficción llevado a extremos psicodélicos de la mano de Nicolas Cage

Meterse en la filmografía reciente de Nicolas Cage (siendo reciente su última década y media) puede dar bastante miedo, y no sólo por la presencia de títulos de terror. Sus necesidades económicas le han llevado a una enorme colección de títulos donde resulta complicado discernir del grano de la paja. Aunque los granos logran sobresalir la suficiente y ser recomendados, como es el caso de ‘Color Out of Space’.

Un terror indescriptible y colorido

Una psicodélica adaptación de uno los de los clásicos de H.P. Lovecraft, llevado a la pantalla por Richard Stanley en lo que durante años fue un proyecto soñado. Una de las experiencias de terror más increíbles de los últimos años, que se va a poder ver hoy en abierto en televisión a través de Paramount a partir de las 22 horas (también se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video y de Filmin).

En ella, la plácida vida rural de la familia Gardner y su granja de alpacas queda de repente sobresaltada. Un meteorito llega de la nada a su región, y de ella parecen salir organismos desconocidos además de un aura extraña. Desde ese momento, sucederán fenómenos extraños que volverán su vida toda una pesadilla colorida.

Si alguna vez en tu vida has sentido la necesidad de ver a Cage lidiando con alpacas, esta película es perfecta para ti. Si eres admirador de la obra de Lovecraft, pocas veces vas a encontrar mejor trasladado su sentido de horror ante lo inexplicable. Si simplemente disfrutas de un terror ambicioso y bien cuidado en lo visual, sigue siendo película para ti.

Y no es fácil, porque ‘Color Out of Space’ se caracteriza por ese pánico derivado ante algo que no tiene forma ni es describible con términos corrientes. Muchas veces las amenazas sobrenaturales que vemos en pantalla toman elementos corpóreos que nos son procesables, pero el horror cósmico de Lovecraft a veces se caracteriza por ser algo que escapa a nuestra compresión e imaginación, lo cuál lo hace estremecedor.

Stanley logra salir bien parado del reto, con una buena combinación de artesanía, fotografía y efectos visuales cuidados. Un Cage desatado termina encajando bien en esta pesadilla que a veces toma senderos impredecibles, pero logra ser totalmente disfrutable para cualquiera que disfrute de lo extraño y lo cósmico. Es todo un planazo para noche de domingo.

