Hoy en TV, una de las películas de superhéroes más luminosas de DC. Una notable aventura bélica que inició una truncada saga multimillonaria

Si bien estamos en plena cuenta atrás para que dé inicio la nueva era de adaptaciones de DC, tenemos aún bastante reciente las de la época "Snyder" y su plan de películas de la 'Liga de la Justicia'. Y hoy en televisión tenemos la oportunidad de ver la que fue la más optimista y luminosa de las protagonizadas por la Trinidad superheroica.

Estoy hablando, por supuesto de 'Wonder Woman', película de 2017 dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot como la superheroína. A Gadot ya la vimos como Wonder Woman poco antes en 'Batman vs Superman' y al año siguiente la vimos en su propia versión de 'Capitán América: El primer vengador'. Y es que, por lo menos para mí, fue difícil no comparar ambas películas en el sentido de darles a sendos orígenes un contexto bélico.

Diana, la primera liguera

Eso sí, en vez de en la Segunda Guerra Mundial nos vamos a la Primera, la Gran Guerra, que irrumpirá en la pacífica Themyscira cuando el capitán Steve Trevor (Chris Pine) se estrella en la costa perseguido por pilotos alemanes. Se iniciará así una aventura para evitar que los alemanes ejecuten su letal plan para la victoria.

No vamos a meternos demasiado en detalles pero, a pesar de su final —impuesto por Warner Bros.— nos encontramos con una película bastante sólida y entretenida y que, en cuanto a tono, se sitúa prácticamente en el otro extremo de las películas de Zack Snyder. Algo que, desde luego, es de bastante agradecer.

Patty Jenkins y Allan Heinberg como guionista mantienen las cosas simples pero potentes y, si bien es verdad que se echa de menos algo más de vigor, por lo general entra como agua. Una buena propuesta que fue bastante bien acogida tanto por la crítica como por el público.

Si bien no llegó a las cifras de taquilla de sus compañeras de DC, recaudó unos nada desdeñables 824 millones de dólares en todo el mundo. Algo que le propició una secuela, 'Wonder Woman 1984' y la promesa de una tercera entrega, que fue cancelada después de anunciarse.

'Wonder Woman' se emitirá en laSexta esta noche a las 22:30.

