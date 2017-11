Los premios Gotham confirman a 'Call me by Your Name' y 'Déjame salir' como favoritas al Óscar

Esta noche se entregaron los 'Gotham Awards 2017' al cine independiente estadounidense. 'Déjame Salir' (Get Out) y 'Call Me By Your Name', sonaban pero sigue siendo sorpresa que fueran las ganadoras de la noche. Ambas con dos premios. La que se impuso como la mejor película del año fue 'Call Me By Your Name', El drama, dirigido por Luca Guadagnino, está protagonizado por Armie Hammer y Timothee Chalamet como dos amantes que se encuentran en la Italia de los 80.

La ceremonia organizada por el Independent Film Project ha ganado prominencia en los últimos años. Tres de los ganadores previos de Gotham principales,'Moonlight', 'Spotlight' y 'Birdman' fueron catapultadas desde aqui hasta el escenario de los Óscar. La película de Guadagnino también recibió el galardón a actor revelación. Entre tanto, la irreverente, reflexiva y fresca película de Jordan Peele, 'Déjame salir', sumó el premio a director revelación y mejor guion.

Las otras grandes homenajeadas de la noche fueron 'Lady Bird' y 'The Disaster Artist', producciones que fueron premiadas por las actuaciones de Saoirse Ronan, por su papel una estudiante de último año de secundaria y James Franco respectivamente, por su interpretación de Tommy Wiseau, el actor y director de la película independiente de culto 'The Room' (2003), por lo que ahora es un posible candidato para la temporada de premios.

Los premios homenaje de esta edición fueron para: el director de fotografia Ed Lachman, el productor de cine de terror independiente Jason Blum, la directora Sofia Coppola y los actores Dustin Hoffman y Nicole Kidman. El Premio 'Gotham Humanitario' se destinó a Al Gore, ex-vicepresidente y activista del cambio climático como homenaje a su carrera como productor y protagonista de documentales como 'Una verdad más incómoda: ahora o nunca' (An Inconvenient sequel, 2017). Estos fueron los premiados más importantes.

Mejor Película

Call Me by Your Name – Luca Guadagnino

The Florida Project – Sean Baker

Déjame Salir – Jordan Peele

Good Time – Josh and Benny Safdie

I, Tonya – Craig Gillespie

Mejor Documental

Ex Libris – The New York Public Library – Frederick Wiseman

Rat Film – Theo Anthony

Strong Island – Yance Ford

Whose Streets? – Sabaah Folayan, Damon Davis

The Work – Jairus McLeary

Mejor Director Revelación

Maggie Betts por Novitiate

Greta Gerwig por Lady Bird

Kogonada por Columbus

Jordan Peele por Déjame Salir

Joshua Z Weinstein por Menashe

Mejor Guion

The Big Sick – Emily V. Gordon and Kumail Nanjiani

Brad’s Status – Mike White

Call Me by Your Name – James Ivory

Columbus – Kogonada

Déjame Salir – Jordan Peele

Lady Bird – Greta Gerwig

Mejor Actor

Willem Dafoe – The Florida Project

James Franco – The Disaster Artist

Daniel Kaluuya – Déjame salir

Robert Pattinson – Good Time

Adam Sandler – The Meyerowitz Stories

Harry Dean Stanton – Lucky

Mejor Actriz

Melanie Lynskey – I Don’t Feel at Home in This World Anymore

Haley Lu Richardson – Columbus

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Lois Smith – Marjorie Prime

Mejor Actor Revelación

Mary J. Blige – Mudbound

Timothée Chalamet – Call Me by Your Name

Harris Dickinson – Beach Rats

Kelvin Harrison, Jr. – It Comes at Night

Brooklynn Prince – The Florida Project

Mejor Serie Revelación – Larga

Atlanta

Better Things

Dear White People

Fleabag

Search Party

Mejor Serie Revelación – Corta

555

Inconceivable

Junior

Let Me Die a Nun

The Strange Eyes of Dr. Myes