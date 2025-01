20 años de la mejor película que ha hecho Elon Musk y en la que muchos ni siquiera saben que participó: "Tuvimos que arriesgarnos mucho"

Elon Musk es un nombre que está de constante de actualidad, aunque ahora mismo se debe a su desafortunada decisión de hacer el saludo nazi. Como esa polémica no tiene nada que ver en absoluto con los temas que tratamos en Espinof, lo que nosotros hemos preferido hacer es recordar que este año se celebra el 20 aniversario de la mejor película que ha hecho, ya que además de ejercer como productor ejecutivo, también hizo su primer cameo como actor. Me refiero a 'Gracias por fumar'.

Escrita y dirigida por Jason Reitman, lo cierto es que estuvo muy cerca de ser una película al servicio de Mel Gibson, ya que la estrella de la saga 'Arma Letal' había adquirido los derechos de la novela original de Christopher Buckley. Sin embargo, ningún estudio mostró demasiado interés en ella, el proyecto languideció y parecía destinado a no llegar a hacerse.

"Hicieron una película impresionante con un presupuesto ínfimo"

Fue entonces cuando entró en escena David O. Sacks, antiguo COO de Paypal, compañía de la que Musk era el mayor accionista cuando en el año 2002 fua adquirida por Yahoo con un coste 1.500 millones de dólares. Fue por ahí por donde Musk se vinculó al proyecto y el año pasado detalló a través de Twitter cuál fue exactamente su implicación en el mismo:

El pequeño papel que desempeñé fue abogar por que apostáramos todo al guion de Jason, que era el único que me gustaba, en lugar de dividir nuestro presupuesto de 3M$ entre 2 películas.

Y pensé que él también debía dirigirla, aunque nunca antes había dirigido una película. Jason era obviamente super talentoso. De todos modos, no podíamos permitirnos contratar a un director experimentado y, probablemente, esa persona no nos permitiría tener influencia creativa ni divertirnos en el plató.

Tuvimos que arriesgarnos mucho al comprar los derechos del libro a Warner por mucho dinero, a pesar de que Mel Gibson era el propietario del guion. En aquella época, Gibson sólo hablaba arameo y no quería hablar con nosotros.

Una vez que tuvimos los derechos del libro, Gibson accedió a vender el guion y permitir que la película siguiera adelante. David y Jason hicieron una película impresionante con un presupuesto ínfimo.

Además, Musk hizo un cameo no acreditado como el piloto que en cierto momento cierra la puerta del coche del que acaba de salir el personaje de Aaron Eckhart y en el que todavía está el interpretado por Robert Duvall. Es un visto y no visto, pero aquí encontraréis su breve aparición, que además fue más allá de eso, pues él mismo destacó que utilizaron su avión en la película, probablemente para que el coste no se disparase.

Cinco años después, Musk hizo el que muchos creen que es el primer cameo de su carrera en 'Iron Man 2' dándose vida a sí misma, una práctica que luego ha repetido en varias películas y series. Es evidente que ese no fue el caso en la ópera prima de Reitman, quien posteriormente ha firmado títulos como 'Juno', 'Up in the Air' o 'Cazafantasmas: Más allá'.

Imagen: Daniel Oberhaus

