"Me impresionó". Elon Musk explica por qué su película favorita es una de las mejores obras de la historia del cine de ciencia ficción

Elon Musk está dando mucho de lo que hablar por haber decidido cambiar su nombre a Kekius Maximus en Twitter. Él sabrá los motivos, pero en Espinof hemos querido aprovechar ese movimiento para recordar que el CEO de Tesla no tuvo ningún problema en desvelar que su película favorita de todos los tiempos es un clásico indiscutible del cine de ciencia ficción: 'La guerra de las galaxias: Episodio IV: Una nueva esperanza'.

La preferida de Musk

Fue en junio de 2018 cuando Musk respondió que la película original de Star Wars era su película de ciencia ficción preferida a través de su cuenta de Twitter, pero claro, eso dejaba con la duda de si también lo era a nivel general. Esa duda quedó resuelta con su visita al podcast Full Send en 2023, donde respondió lo siguiente a la pregunta de cuál era su película favorita:

Supongo que probablemente sería la película original de Star Wars, pero parte de ello se debe a que fue la primera película que vi en un cine. Creo que la vi cuando tenía seis años, o algo así. Así que me impresionó; quizá por eso me gustan los cohetes, quizá por eso me gusta el espacio. Probablemente haya tenido algún efecto, sí.

Es lógico que sea la película predilecta de Lucas teniendo en cuenta todo lo que cuenta sobre ella. Al final, la primera que realmente te impresiona deja una huella muy importante en ti a nivel de personal. De hecho, él mismo reconoce que quizá su gran afición por los cohetes y el espacio proviene de ahí.

Eso sí, Musk no está nada contento con el rumbo que ha tomado la saga desde que Disney compró Lucasfilm. Y es que hace unos meses llegó a acusar a Kathleen Kennedy de cargarse la saga con su propaganda woke, haciendo alusión directa a la ya cancelada 'The Acolyte'. Incluso dijo sobre Kennedy que "es más mortífera que la Estrella de la Muerte".

No es su única crítica a títulos recientes por motivos similares, pues en 2022 arremetió contra 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' al afirmar que "Tolkien se está revolviendo en su tumba" por el contenido feminista de la serie de Prime Video. Y el año pasado dijo que "Disney apesta" por un rumor que empezó a circular sobre 'Piratas del Caribe 6'.

