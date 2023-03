'Ghost in the Shell', 'Neon Genesis Evangelion' y los otros animes favoritos de Elon Musk que recomienda ver (y que quizás no ha entendido del todo)

¿Nunca has visto anime y no sabes por dónde empezar? Pues es un temita que es difícil de atacar y al final depende de a quién le preguntes te va a saltar con una respuesta diferente. Por suerte, hoy en día es cada vez más accesible el poder ver anime en streaming y tenemos todo tipo de series y películas disponibles para que nos recomiende el vecino, nuestra prima... O mira, también Elon Musk.

Recomendaciones variaditas y sin arriesgar mucho

Igual entre lo de viajar al espacio y "arreglar" Twitter ahora tiene menos tiempo, pero antes Elon Musk era bastante fan de 'Genshin Impact' y llegó un momento en el que por lo visto se sus creadores se plantearon incluirle el juego.

Can’t wait to be in Genshin Impact 🤣 — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2021

La cosa no cuajó y todavía esta por ver si en algún momento Musk terminará de verdad en 'Genshin Impact' (o en su serie). Pero viendo que se había abierto la veda friki algunos de sus seguidores entraran al trapo a pedirle recomendaciones de animes para empezar en el género.

Y la verdad es que algunas de sus sugerencias son algo más accesibles que las de Michael B. Jordan (sobre todo por la duración) y Musk tiró de varios clásicos: 'La princesa Mononoke', 'El viaje de Chihiro', 'Full Metal Alchemist', 'Your Name', Neon Genesis Evangelion', 'Ghost in the Shell' y 'Death Note'.

Las series son relativamente cortas y perfectas si nunca se ha visto nada de anime, aunque también pueden ser un poco intensitas, y con las películas de Ghibli o Makoto Shinkai simplemente no se puede fallar. Son bastante variaditas y están entre los animes mejores valorados de los últimos años.

Ahora bien, mirando algunos animes de la lista con sus críticas a las megacorporaciones, la destrucción de recursos y los padres reguleros... igual Musk no ha entendido del todo el mensaje que sus creadores querían contar.