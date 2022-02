Así fue la carrera como actor y cómico de Volodímir Zelenski antes de gobernar Ucrania: la voz de Paddington y presidente de su país en una serie creada por él mismo

Antes de convertirse en el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski tuvo una larga carrera como actor y cómico, incluyendo una serie en la que un profesor de historia accidentalmente es elegido presidente del país.

Los acontecimientos de la última semana tras la invasión de Rusia han sido una prueba de fuerza para Ucrania y para Volodímir Zelenski, quien arrasó en las elecciones presidenciales de 2019 con una amplia mayoría de más del 70% de los votos.

El de Zelenski es un perfil de lo más curioso, ya que antes de liderar a su país era conocido por su trabajo como monologuista, director, guionista y actor. De hecho, el ahora presidente de Ucrania llegó a ser presidente en la ficción cuatro años antes de ganar las alecciones.

En 2015 se estrenó 'Servidor del Pueblo', una serie de televisión que creada y protagonizada por el propio Zelenski en la que se satirizaba sobre la política ucraniana. La serie llegó a contar con tres temporadas que se centraban en Vasyl Petrovych Holoborodko, un profesor de historia. Al inicio de la serie, los alumnos de Vasyl le graban mientras critica la corrupción del gobierno de Ucrania y el vídeo rápidamente se vuelve viral, con lo que el profesor accidentalmente termina convirtiéndose en el presidente del país.

Después del éxito de la serie, Zelenski empezó a involucrase más en la política de su país. En 2018 se registró el partido político con el mismo nombre de la serie y con el que Zelenski se presentó a las elecciones abogando por un gobierno anticorrupción y más cercano a las políticas europeas, como en la serie de televisión.

Zelenski también participó en varias series y películas, e incluso llegó a ganar la edición ucraniana de 'Bailando con las estrellas en 2006'. Sin embargo, uno de los datos más sorprendentes de su carrera artística es que Zelenki fue la voz de 'Paddington' en el doblaje de la película para Ucrania.

Until today I had no idea who provided the voice of @paddingtonbear in Ukraine. Speaking for myself, thank you, President Zelenskiy. #PaddingtonBear https://t.co/5VaMi201Fs