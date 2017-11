Convertir temazos en canciones tristes, rancias y oscuras: 21 ejemplos de esta extraña tendencia en los trailers

Cuán complejo y fascinante es el mundo de los tráilers. Mientras unos, en menos de sesenta segundos, consiguen que nos devoremos las uñas deseando que llegue cuanto antes una fecha de estreno, otros nos ahorran perder hora y media —si no más— de nuestra vida en una sala de cine contándonos de cabo a rabo el argumento del largometraje que pretenden vendernos con vehemencia.

No obstante, más allá del exceso de exposición o de la manía que tienen algunas productoras de condensar en tres minutos todos los chistes de sus comedias, existe un mal endémico que lleva años en la sombra atacando al buen gusto, destruyendo los avances cinematográficos y, además, torturando nuestros tímpanos de la forma más vil: el uso de versiones oscuras, tristes y rancias de grandes temas musicales.

A lo largo de las próximas líneas os proponemos un tortuoso —melódicamente hablando— repaso a través de 21 tráilers con covers que desvirtúan completamente a sus originales. Una escabechina de la que ni tan siquiera el bueno de Johnny Cash ha conseguido librarse y que nos hace pedir a viva voz que, por favor, se dejen de mancillar canciones como las que ya han sufrido esta práctica en sus partituras. Preferimos que vuelvan las vuvuzelas de Hans Zimmer y Chris Nolan.

'Rampage' ('Bullet With Butterfly Wings' - Smashing Pumpkins)

"Despite all my rage I am still just a rat in a cage" —"Pese a toda mi rabia sigo siendo tan sólo una rata en una jaula"—. Esta frase que entonaba Billy Corgan en la mítica 'Bullet With Butterfly Wings' sirve de acompañamiento musical al avance de lo nuevo de Dwayne Johnson que, ironías de la vida, tiene a un buen puñado de animales cabreados como protagonistas. Escuchar cómo han deformado uno de los temas míticos de los Smashing Pumpkins para mezclarlo con la percusión machacona de rigor duele especialmente.

'Justice League' ('Come Together' - The Beatles)

Siguiendo con la fina ironía que servirá de leitmotiv a varias entradas de esta lista tenemos esta versión de 'Come Together' de los Beatles —ideal para una reunión superheróica—, de nuevo pasada por un buen número de filtros y regada por una buena dosis de percusión para hacer temblar vuestros subwoofers. Como veis, la industria hollywoodiense no respeta ni a los Beatles, así que nadie está a salvo.

'San Andreas' ('California Dreamin' - The Mammas and the Pappas)

Cantantes que entonan las letras con lo que parecen ser muy pocas ganas de vivir y pianos desgarvados. Poco más se necesita para destrozar temas como esta 'California Dreamin' de The Mammas and the Pappas que se utilizó para promocionar la 'San Andreas' del señor The Rock. Nos parece muy bien que San Francisco esté en el estado de California y que hayan seleccionado la canción por ello, pero el resultado es terrible.

'La horca' ('Smells Like Teen Spirit' - Nirvana)

Una selección especial para cabrear a los miembros de la Generación X que crecieron escuchando grunge a toda pastilla. Ni siquiera el mismísimo Kurt Cobain ha podido escapar del filtro de las voces femeninas lánguidas y sufridoras, siendo ese himno adolescente titulado 'Smells Like Teen Spirit' una víctima más de la maldición de los tráilers.

'Caminando entre las tumbas' (Black Hole Sun - Soundgarden)

Y de Kurt Cobain pasamos a otro de los grandes del grunge, el recientemente desaparecido Chris Cornell, cuya 'Black Hole Sun' también ha sido reinterpretada con extra de penurias, sosería y, de nuevo, con el maldito piano aportando su punto de dramatismo impostado. Para ser sinceros, no le sienta del todo bien a la película protagonizada por Liam Neeson.

'La última casa a la izquierda' ('Sweet Child O'Mine' - Guns N' Roses)

Damas y caballeros, con ustedes... ¡Más pianos y voces femeninas derrengadas! Nada como una versión suavecita y desgarbada de 'Sweet Child O'Mine' para anunciar un rape and revenge tan salvaje como fue este remake de 'La última casa a la izquierda'. Pero, claro, hablando de padres buscando venganza, el título de la canción iba que ni pintado.

'Escuadrón Suicida' ('I Started a Joke' - Bee Gees)

En uno de sus avances, 'Escuadrón Suicida' nos puso a todos de pie gracias a la brillante utilización de la 'Bohemian Rhapsody' de Queen prácticamente sin adulterar. Pero la cinta de David Ayer nos dio en sus tráilers una de cal y otra de arena, versionando 'I Started a Joke' —¡A Joke! ¿Lo pilláis?— de los Bee Gees hasta dejarla prácticamente irreconocible.

'Orgullo, prejuicio y zombies' ('Born to be Wild' - Steppenwof)

Cruando creías que ya lo habías escuchado todo en esta vida, llega el tráiler de 'Orgullo, prejuicio y zombies' y te perfora los tímpanos con una cover de 'Born to be Wild' en clave sexy, con instrumentos de cuerda y percusión y una voz femenina dándolo todo. Los grandes clásicos del Rock tampoco están exentos de que los destruyan...

'Victor Frankenstein' ('Break on Through (To the Other Side)' - The Doors)

Y, hablando de Rock, ¿qué os parece mancillar el nombre de Jim Morrison machacando con saña la irrepetible 'Break on Through' de The Doors? Como todo es posible en esta vida, una versión de dicho tema aparece en el tráiler de 'Victor Frankenstein', no sin antes adecuarse al estilo de "tráiler millennial" y de aplicarle unos cuantos ajustes de reverb a la voz del cantante.

'El gran Gatsby' (Happy Together - The Turtles)

A partir del minuto y treinta y tres segundos del tráiler 'El gran Gatsby' puede comprobarse cómo es posible convertir una canción con un estribillo capaz de transmitir tantísimo buen rollo como el de 'Happy Together' en una experiencia auditiva que, lejos de evocar las sensaciones del original, hace pensar en adolescentes cabreados pagando el precio de sus frustraciones y su revolución hormonal con la puerta del armario de su habitación a grito pelado.

'Blackhat - Amenaza en la red' ('Knockin' on Heaven's Door' - Bob Dylan)

Otro caso flagrante de destrozo musical se encuentra en este avance de la estimable 'Blackhat' de Michael Mann, en el que una abominable versión del 'Knockin' on Heaven's Door' de Boby Dylan corona el último tramo del vídeo diluida entre una grotesca distorsión sonora. Peor imposible.

'Brick Mansions' ('Stand by Me' - Ben E. King)

La 'Stand by Me' de Ben E. King ha sido versionada en innumerables ocasiones, pero puede que ninguna de ellas atesore la misma desgana que la que acompaña al adelanto de 'Brick Mansions'. Su primera parte, casi agónica, da paso a un final pasado de vueltas con la dichosa percusión que marca la cadencia de montaje cobrando todo el protagonismo.

'Cincuenta sombras de Grey' ('Crazy in Love' - Beyonce)

Probablemente esta sea mi versión favorita de todas las que pueblan este listado. Escuchar cómo han convertido un temazo —no os hagáis los sorprendidos— como 'Crazy in Love' de Beyoncé en este horror tiene un extra de hilaridad al verlo integrado en el tráiler de la oda a la ranciedad que es 'Cincuenta sombras de Grey'. El gemido del final y el último coro son para poner un monumento a los responsables.

'Blair Witch' ('Every Breath You Take' - The Police)

Muchos nos sorprendimos —y nos llevamos una tremenda decepción— al comprobar que, efectivamente, 'Blair Witch' fue un auténtico desastre. Wingard y Barret no consiguieron llegarle a la suela de los zapatos al filme original, y parece que querían avisarnos y ahuyentarnos de los cines utilizando una versión mustia de un clásico como 'Every Breath You Take'.

'Snowden' ('When the Saints Go Marching In')

"¿Que pare promocionar tu película tienes que defenestrar un himno gospel con más de 100 años de antigüedad? ¡Pues se defenestra!" Esto debieron pensar los responsables del tráiler de 'Snowden' cuando decidieron dar luz verde a añadir esta particular versión del 'When the Saints Go Marching In' que popularizó Louis Armstrong a finales de los años 30. Doloroso a más no poder.

'La noche más oscura' ('Nothing Else Matters' - Metallica)

Y, hablando de dolor, nada como que cojan a tus queridos Metallica —a quienes les llegas a perdonar hasta su 'St. Anger'— y despojen a uno de sus temas esenciales de toda su magia. Cuenta la leyenda que 'Nothing Else Matters' ha recibido un centenar de versiones, pero esta, sin duda, no es la mejor de ellas.

'Power Rangers' ('I Walk The Line' - Johnny Cash)

Como diría Chris Cooker en su vídeo viral del año 2007 en el que pedía que dejasen en paz a Britney Spears: "Leave Johnny Cash alone!". Ni tan siquiera este dios del country ha sido capaz de escapar a las garras de las versiones recicladas en tráilers, estando en el de 'Power Rangers' la particular adaptación de 'I Walk The Line' interpretada por la popular Halsey.

'Ghost in the Shell' ('Enjoy the Silence' - Depeche Mode)

Dejamos lo mejor de la selección —sin ironías ni dobles sentidos— para la traca final, y empezamos con la versión de 'Enjoy the Silence' que acompañó al tráiler de la decepcionante 'Ghost in the Shell'. Un tema que le va de perlas al tráiler, que no termina de desmarcarse del todo del original, y que aguanta muy bien su escucha a título individual.

'La cura del bienestar' ('I Wanna Be Sedated' - Ramones)

El tráiler de esa genialidad titulada 'La cura del bienestar' vino acompañado de una versión no tan maravillosa de la eterna 'I Wanna Be Sedated' de los Ramones. Aunque la revisión de la canción caiga en los tópicos que hemos visto a lo largo de la lista, no se puede negar que le sienta de maravilla al aperitivo del thriller con alma gótica de Gore Verbinski.

'Billy Lynn' ('Heroes' — David Bowie)

El tráiler de 'Billy Lynn', la cinta de Ang Lee, intentó replicar de forma estimable la fórmula vista en el avance de 'La red social', versionando a golpe de coro un himno como el 'Heroes' de Bowie. Como suele pasar, la imitación no puede con el original y, además, el contenido de la letra peca de ser demasiado literal. Aún así, un muy buen intento.

'La red social' ('Creep' - Radiohead)

Como era de esperar, tenía que llegar David Fincher —quién si no— para arreglar el desaguisado. Sin duda alguna, estamos ante la gran excepción de entre las 21 versiones que hemos repasado en este artículo; y es que esta reinterpretación coral de la fantástica 'Creep' de Radiohead es una auténtica delicia, y sienta como anillo al dedo al metraje de esta obra de arte del director norteamericano.