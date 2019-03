Disney cierra Fox 2000: nos quedamos sin la productora de 'El diablo viste de Prada' o 'Figuras ocultas'

Estaba claro que la compra de Fox por parte de Disney iba a tener muchas consecuencias. Todos tenemos claro que cualquier proyecto el universo X-Men iba a ser cancelado para acomodar a los personajes dentro el universo Marvel más temprano que tarde, pero la noticia ahora es que Disney ha decidido echar el cierre a Fox 2000.

La decisión llega después de que Disney optase por mantener tanto 20th Century Fox como Fox Searchlight, pero parece que simplemente no había hueco para quedarse también Fox 2000. La unidad actual de Fox 2000 se creó en 1999 y esde entonces se especializó en adaptar novelas, consiguiendo éxitos como 'En la cuerda floja', 'El diablo viste de Prada', 'Figuras ocultas' o 'Con amor, Simon'.

Más despidos en el futuro

Eso sí, los proyectos que ya estaban en marcha en Fox 2000 se completarán, pero no se dará luz verde a ninguno nuevo. Eso quiere decir que sí veremos 'The Art of Racing in the Rain', con Kevin Costner prestando su voz al perro protagonista, o 'The Woman in the Window', nuevo largometraje de Joe Wright con Amy Adams y Gary Oldman en su reparto.

No obstante, Elizabeth Gabler, jefa de Fox 2000, y su equipo todavía no han recibido las cartas de despido por parte de Disney, lo cual quiere decir que aún podrían tener un lugar en la compañía. Otros ejecutivos de Fox sí recibieron el aviso poco después de que se completase la absorción.

Disney ya aclaró en su momento que espera ahorrar 2.000 millones de dólares para 2021 y se espera que la mayor parte de ellos provengan de los despidos de antiguos miembros del equipo de Fox.

Vía | Hollywood Reporter