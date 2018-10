Disney no está pagando a los guionistas de sus clásicos animados por los remakes en acción real, y es legal

Disney se está haciendo de oro con los remakes en acción real de algunos de sus clásicos animados. Como es natural, estas películas no podrían existir sin las cintas previas, pero parece que la compañía se está aprovechando de un vacío legal para no recompensar como es debido a los guionistas de las producciones originales según ha desvelado Terry Rossio, uno de los autores del libreto de 'Aladdin'.

Rossio ha formado un dúo artístico junto a Ted Elliott a lo largo de su carrera y ambos han participado en la creación de películas como 'La máscara del zorro' o 'Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra' o 'El llanero solitario'. Tras el lanzamiento del tráiler de la nueva 'Aladdin' ha optado por utilizar su cuenta de twitter para quejarse por la poca consideración que Disney ha tenido con ellos y con los guionistas de otros títulos similares:

So strange that literally the only words spoken in the new Aladdin trailer happens to be a rhyme that my writing partner and I wrote, and Disney offers zero compensation to us (or to any screenwriters on any of these live-action re-makes) not even a t-shirt or a pass to the park.