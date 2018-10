Primer tráiler de 'Aladdin', el remake de acción real con Will Smith como el Genio

Disney continúa reciclando sus clásicos animados y hoy ya podemos echar un vistazo a uno de sus próximos remakes. Más abajo puedes ver el primer tráiler de 'Aladdin', basada en el éxito de 1992 realizado por Ron Clements y John Musker. La nueva versión corre a cargo de Guy Ritchie, que ha encadenado dos fracasos comerciales consecutivos: 'Operación U.N.C.L.E.' ('The Man From U.N.C.L.E.') y 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur'' ('King Arthur: Legend of the Sword').

Esta vez, el cineasta inglés no se la juega; un remake de Disney es apuesta segura. La historia es infalible y el estudio tiene la capacidad de crear un espectáculo tan llamativo, que ni los fans de la original ni los amantes del cine palomitero made in Hollywood querrán perderse esta 'Aladdin' de "carne y hueso". Pero no es en Ritchie donde están puestas todas las miradas sino en Will Smith, que da vida al nuevo Genio.

Vídeo doblado al español:

Y es que, por muy bien que lo haga Smith, es imposible olvidar al personaje animado al que puso voz el inigualable Robin Williams (Josema Yuste para los fans de la estupenda aunque inferior versión doblada al castellano). El reparto se completa con Mena Massoud como Aladdin, Naomi Scott como la Princesa Jasmin, Marwan Kenzari como el malvado Jafar, Navid Negahban como el Sultán, Nasim Pedrad como la doncella Dalia, Billy Magnussen como el Príncipe Anders y Numan Acar como el jefe de la guardia de palacio Hakim.

La moderna 'Aladdin' se estrena en cines el 24 de mayo de 2019. El guion lo firma John August ('Big Fish', 'La novia cadáver') mientras que las canciones originales han sido escritas por Alan Menken, ganador de 8 Óscar, en colaboración con el dúo Benj Pasek y Justin Paul ('La La Land'). A continuación puedes ver el teaser póster de la película y recordar el mítico número musical de "A Friend Like Me" interpretado por Robin Williams: