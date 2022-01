Disney pierde a uno de sus personajes más populares tras una batalla legal de 20 años: la ardilla rata Scrat no aparecerá en las nuevas películas de 'Ice Age'

Disney está acostumbrada a arrasar y salirse con la suya, pero recientemente ha sufrido una histórica derrota, ya que ha perdido los derechos de Scrat, la ardilla rata de la saga 'Ice Age'. Eso ha provocado que no pueda seguir utilizando al personaje más popular de la franquicia en entregas venideras de la misma.

De hecho, no hay ni rastro de Scrat en 'Ice Age: Las aventuras de Buck', película estrenada esta misma semana en Disney+, y, obviamente, tampoco se cuenta con su presencia para una nueva entrega ya anunciada. El motivo de ello está en la victoria legal de Ivy Silberstein, quien empezó a batallar por los derechos del personaje en 2002, antes incluso del estreno de la primera película.

Silberstein alegaba que había presentado de Sqrat a Fox en 1999, un personaje que se le ocurrió al ver un cruce de ardilla y rata en el parque. La cosa se complicó aún más porque Silberstein intentó registrar los derechos de Sqrat en 2001, pero su abogado acabó abandonando en marzo de ese mismo año. Cuando Silberstein retomó la lucha en noviembre sin saber lo que había hecho su abogado unilateralmente, todo fueron complicaciones.

A Silberstein no le quedó otra que denunciar a Fox. Un juez dictaminó en 2003 que tanto Fox como ella eran dueños igualitarios del personaje de Scrat en 2003, pero Silberstein se negó a conformarse con ello y ha seguido haciendo campaña para recuperar los derechos del personaje hasta ahora. Por ejemplo, en 2012 consiguió su primer victoria al conseguir la marca registrada de Sqrat.

Tras la multimillonaria compra de Fox, que era dueña hasta entonces de la compañía Blue Sky, por parte de Disney, el estudio de Mickey Mouse se reunió con ella para ver si era posible llegar a algún tipo de acuerdo sobre los derechos de Scrat. Silberstein no aceptó el trato y este mismo fin de semana ha confirmado a través de Twitter que ha ganado la batalla contra Disney.

No #Scrat in #Disney #IceAge 6

Thank You @WaltDisneyCo @abigaildisney for Respecting My Trademarks & Character#Sqrat I Created May 19, 1999. 20 Years Ago March 12, 2002 The First Ice Age Released, it's been a 20 Year Fight! I WON! https://t.co/kqanxC0YkI https://t.co/ptM6UgfqJ7 pic.twitter.com/MHq39xOBex