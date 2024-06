Estos son los coleccionables de 'Del Revés 2' que encontrarás en Cinesa: toppers, vasos y funkos con los personajes de Pixar

Aun no se ha estrenado y 'Del revés 2' ('Inside out 2') es ya una de las películas y segundas partes más esperadas en el cine en todo el mundo, y no es de extrañarnos, ya que todo el marketing que le acompaña, desde juguetes coleccionables hasta alojamientos en AirBnb inspirados en la mente de una adolescente despiertan la emoción por ver qué pasa dentro de la mente de Riley, sin embargo, para tener más expectativa, y quedarnos con un gran recuerdo de la cinta, Cinesa ha anunciado los coleccionables que estarán a la venta el día del estreno.

Disponibles en dos combos diferentes, las figuras que representan las emociones de la película estarán a la venta en dos presentaciones: en formato Funko Pop! y en toppers para los vasos coleccionables que forman parte del combo que disfrutarás en el cine.

Aunque no se han publicado los precios de los combos, éstos se pueden adquirir en las taquillas de las sucursales de Cinesa el día del preestreno de la película. Las dos versiones incluyen unas palomitas, así como un vaso de refresco de Coca-Cola.

En el caso de que quieras coleccionar todas las figuras de los vasos, no será necesario comprar un combo cada vez, sino que podrás adquirir los vasos por separado en el cine.

Caso contrario es con los Funkos, ya que aquí si tendrás que comprar el combo completo para que te puedan incluir la figura coleccionable de tu personaje favorito.

Los objetos de edición limitada de grandes lanzamientos en el cine han causado mucho furor en todo el mundo: en México, como es costumbre, han presentado una palomera inspirada en el tierno personaje de tristeza, que se sumó a la lista de coleccionables que muchos fanáticos tienen en casa, como lo fue también el vaso rosa de Barbie o la palomera de 'Dune'.

En Espinof | Las 17 mejores películas en Netflix de 2023

En Espinof | Las 27 mejores series de la historia de Netflix