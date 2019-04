"Jar Jar es mi personaje favorito". George Lucas reivindica 'La amenaza fantasma' con motivo de su 20 aniversario

Este próximo mes de mayo se cumplen 20 años del estreno de 'Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma'. Millones de fans esperaban con ansia su estreno y no pocos acabaron decepcionados. Muchos señalaron como uno de los principales culpables a Jar Jar Binks y ahora George Lucas ha salido en su defensa señalando que es su personaje favorito de la saga.

¿Una reivindicación necesaria?

En concreto, las declaraciones de Lucas se han realizado en un panel de la Star Wars Celebration en el que participaron, entre otros, Ian McDiarmid, Ray Park o Ahmed Best, el actor detrás de Jar Jar Binks. Lucas no estuvo presente, pero sí que mandó un mensaje en el que decía lo siguiente:

'La amenaza fantasma' es una de mis películas favoritas y, por supuesto, Jar Jar es mi personaje favorito. Ahmed, hiciste un trabajo fantástico. Fue muy muy complicado.

Es lógico que Lucas quiera apoyar el trabajo de Best, ya que el actor llegó a reconocer que barajó suicidarse tras todo el odio recibido por el personaje. Al aparecer en el panel recibió una cálida acogida por parte del público, por lo que quizá algunos estén empezando a valorar más sus virtudes -yo no me encuentro entre ellos-.

Otro detalle destacable del panel fue la ya mencionada presencia de McDiarmid. Se viene hablando mucho de la posible reaparición de Palpatine en 'The Rise of Skywalker' y el actor se mostró juguetón al respecto, apuntando "asumí que nunca volveríamos a verle y supongo que así seguirá", pero con una sonrisa delatora en la boca.

A continuación os dejo el vídeo con el panel completo:

