Star Wars se tomará un descanso: Disney pondrá en pausa la saga tras el estreno de 'The Rise of Skywalker'

La saga de los Skywalker llegará a su fin con el estreno de 'Star Wars: The Rise of Skywalker' y Disney hoy nos ha dejado con los dientes largos lanzando el primer tráiler de la película dirigida por J.J, Abrams. También nos da dejado noticias que no gustarán tanto a muchos fans, ya que han confirmado que la franquicia se tomará un descanso en la gran pantalla tras el Episodio IX.

Tras el anuncio del lanzamiento de Disney+, la nueva plataforma de streaming con la que pretende hacer frente a Netflix, Bob Iger, CEO de la compañía, aclaró a Bloomberg que no existen planes específicos a corto plazo para hacer más películas de Star Wars. Sí que hay varios títulos en desarrollo, pero la saga va a pasar por un pequeño hiato según comentó Iger:

Un pequeño hiato

Vamos a hacer una pausa por algún tiempo y resetearlo, porque la saga de Skywalker llega a su fin con la novena película. Va a haber más películas de Star Wars, pero habrá un pequeño hiato.





Hasta hace poco parecía que Disney y Lucasfilm iban a seguir apostando con fuerza por los spin-offs, pero el fracaso de 'Han Solo: Una historia de Star Wars' les ha llevado a replantearse su estrategia, ya que ellos mismo reconocieron que se habían equivocado. Lo mejor ahora es tomárselo con calma con todos los ambiciosos proyectos que tienen en marcha.





Recordemos que Rian Johnson, director de 'Los últimos jedi', estaba trabajando en una nueva trilogía alejado de los Skywalker, mientras que David Benioff y D.B. Weiss, creadores de 'Juego de Tronos', andan desarrollando una nueva serie de películas ambientadas en un rincón del universo Star Wars no explorado hasta ahora.