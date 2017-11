Jason Momoa y Ray Fisher confirman dos teorías de los fans sobre Aquaman y Cyborg

'Liga de la Justicia' ('Justice League') es la película más comentada de estos últimos días. A mi juicio una mejora clara de DC respecto a 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' ('Batman v Superman: Dawn of Justice') y 'Escuadrón suicida' ('Suicide Squad'), pero también hay quienes no están muy de acuerdo con eso. No obstante, lo que ahora nos interesa tiene que ver con la campaña promocional de la película, ya que durante la misma se han confirmado dos teorías de los fans sobre los personajes de Aquaman y Cyborg.

Han sido Jason Momoa y Ray Fisher, los actores que dan vida a Aquaman y Cyborg en 'Liga de la Justicia', quienes han querido poner punto y final a las especulaciones sobre dos escenas que pudimos ver en 'El hombre de acero' ('Man of Steel') y 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'. Empezaremos por la primera, que tiene lugar justo después de que Superman realice un acto heroico. Así nos lo explica Momoa:

Te voy a contar un detallito guay que no está en la película, pero Zack (Snyder) me contó una idea sobre lo que estaba haciendo con Aquaman. En 'El hombre de acero' cuando Henry (Cavill) está salvando la plataforma petrolífera, la está sosteniendo. De repente, vemos cómo flota en el océanos. La explicación de Snyder era: "Hice que Aquaman le rescatase, así que ya habían cruzado sus caminos". Así que cuando Bruce me dice "¿Has oído hablar de Superman?" yo estoy en plan sí, nos hemos cruzado.

La verdad es que tiene todo el sentido que Aquaman fuese el encargado de rescatar a Clark Kent en esa escena, pero el hecho de dejarlo a la interpretación del espectador también abre la posibilidad a aprovecharse de ello para decir a posteriori que sí, que la idea era esa en todo momento. Me recuerda un poco a ese supuesto cameo de Peter Parker en 'Iron Man 2' que no se hizo público hasta poco antes de la llegada a los cines de 'Spider-Man: Homecoming'...

La cosa cambia con la explicación en el caso de Cyborg y 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia', aunque la escena fuese finalmente destacada para la versión que vimos en cines y solamente fuera recuperada para el montaje extendido lanzado posteriormente para arreglar varias de las lagunas de la película.

En la escena en cuestión vemos cómo unos policías están viendo un partido de fútbol americano que enfrenta a los equipos de Gotham y Metrópolis, con el segundo arrasando sin piedad. Conviene recordar ahí que Cyborg se llama en realidad Victor Stone y que antes de su accidente era un atleta de primera, en especial en ese deporte. Fisher explica así el significado de ese momento:

Si te fijas en 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia', cuando la Universidad de la Ciudad de Gotham está siendo destruida por Metrópolis 50 a 0. Si localizas la línea temporal, eso sería cuando Victor Stone, que era su quaterback estrella, tuvo un accidente y no pudo formar parte del equipo. Necesitaban que estuviera ahí para ayudar.

Al respecto llama la atención que DC no haya tenido piedad con esa parte del pasado de Cyborg, ya que en 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' solamente aparecía así, mientras que en 'Liga de la Justicia' fue una de esas muchas escenas que pudimos ver en los diferentes trailers que fue lanzando Warner y que luego no encontramos al pagar nuestra entrada para verla en pantalla grande.

Está por ver que haya otras teorías formuladas por los fans que acaben siendo ciertas, pero por ahora podéis echar un vistazo a nuestro repaso a las 27 homenajes y referencias que sí están incluidas en 'Liga de la Justicia'. Seguro que la cifra aumenta cuando Warner ponga a la venta un montaje extendido de la película, porque raro sería que no lo hiciera...

