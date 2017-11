'Liga de la Justicia': 27 homenajes y referencias para disfrutarla a fondo

'Liga de la Justicia' ('Justice League') lleva ya varios días en los cines, por lo que seguro que muchos de vosotros ya os habéis acercado a ver el esperado crossover de los superhéroes de DC. Por mi parte, quedé satisfecho con el resultado pese a que no llegue al nivel exhibido por Marvel con 'Los Vengadores' ('The Avengers'), pero la crítica no está siendo muy generosa con ella -podéis leer aquí la valoración de mi compañero Jorge y aquí la de Víctor- y en taquilla se esperaba más de ella.

El tiempo se ocupará de poner en su debido lugar a 'Liga de la Justicia', pero lo que nos interesa realmente ahora de la cinta es la enorme cantidad de guiños a los cómics e incluso a películas y series de televisión previas protagonizadas por estos superhéroes que hay repartidos a lo largo de su contenido metraje. A continuación encontraréis 27 homenajes y referencias para disfrutarla a fondo.

Janus

Durante una de las primeras escenas vemos varios escenarios de Gotham y en cierto momento podemos ver una señal anunciando 'Janus', una corporación habitual en los cómics de Batman conocida por la familia Sionis que la controla. La empresa además no tarda en ser conocida también por su actividad criminal cuando uno de sus miembros pasa a controlarla, desarrollando además una identidad secreta con la que domina los bajos fondos de la ciudad: Máscara negra

La autodestrucción del parademon

Batman llega a atrapar a uno de los secuaces de Steppenwolf sin que sirva para mucho, ya que se auto-destruye poco después. Nunca se explica -aunque es fácil dar por sentado que se trata de algún tipo de mecanismo preestablecido para que nadie consiga información de ellos-, algo heredado de 'The New 52', el reseteo del universo de DC en el que la propia formación de la Liga de la Justicia sigue una ruta similar.

El traje de Superman tras su muerte

La gente no se ha olvidado de Superman en 'Liga de la Justicia' y aún pueden verse varias señales con el logo de Superman en plateado, lo cual nos lleva a pensar en el traje negro que utilizó el hombre de acero después de morir en los cómics. Dicho traje fue diseñado para aumentar el nivel de radiación solar que podía absorber, incrementando así su velocidad para recuperarse de las heridas.

Linterna verde

No, Ryan Reynolds no reaparece dando vida al superhéroe que interpretó en 2011 y tampoco se presenta al actor que va a liderar el reboot que está en marcha, pero el personaje sí que parece en la épica batalla explicando la primera victoria contra Steppenwolf. Y además muerte, por lo que su característico anillo abandona rápidamente el lugar y sale en busca de un nuevo portador.

Zeus y Artemisa

El flashback para mostrarnos la primera derrota de Steppenwolf guarda más secretos que el cameo de Linterna Verde. No hay tiempo para verles mucho en acción, pero dos dioses mitológicos como Zeus -en la imagen a la izquierda- y Artemisa -a la derecha- también hacen acto de presencia.

Al respecto conviene señalar dos cosas, en 'The New 52' se cambió el origen de Wonder Woman para convertirla en la hija de Zeus, Lo curioso es que Artemisa también es hija de Zeus y que en la mitología romana su equivalente es conocida por el nombre de Diana, el mismo de Wonder Woman -Diana Prince-.

Las cajas madre

Son un elemento extraído directamente de los cómics, pero se ha cambiado su historia. En las viñetas era una especie de ordenador inteligentes con la capacidad de unir lazos con sus daños y que poseían habilidades especiales como curar a los heridos, el teletransporte o la telepatía.

Además, en los cómics hay unas cuantas -¡el propio Cyborg es en realidad una caja madre!-, mientras que en 'Liga de la Justicia' únicamente aparecen tres. Es posible que se incluyan más en el futuro, pero entonces desdibujarían aún más el plan de Steppenwolf...

Pingüinos explosivos

Alfred recuerda en cierto momento con añoranza el pasado en el que una de sus mayores preocupaciones eran los pingüinos explosivos, una referencia directa a 'Batman vuelve' ('Batman Returns') y el plan del personaje interpretado por Danny DeVito...

Themis

Antes de que Wonder Woman evite un ataque terrorista en Londres podemos verla encima de una estatua de Themis, una diosa antigua cuyo tiempo precedió a Zeus y los suyos. Representa la justicia y su capacidad para mantener el orden natural, en consonancia con el personaje interpretado por Gal Gadot.

Los tatuajes de Aquaman

No, el momento en el que Jason Momoa se quita la ropa no sirve solamente para que luzca su extraordinario físico, ya que sus tatuajes tienen una gran relevancia para su personaje: los triángulos representan dientes de tiburón, los cuales en la tradición polinesia, con mucha importancia en esta versión del personaje, representan poder, capacidad de adaptación y una fuerza feroz.

Además, en los hombres de Aquaman vemos unas puntas de lanza que representan coraje y una gran capacidad para el combate, mientras que la pequeña ola es un símbolo de vida y muerte que sirve para conectarlo al océano, su hábitat natural. ¿Lo más curioso de todo? Dichos tatuajes guardan una relación directa con la armadura con la que ya hemos podido ver al personaje en algunas imágenes.

La portada de Batman

Un homenaje directo a la portada del número 682 de 'Detective Comics' realizada por Graham Nolan.

El Pulitzer de Lois Lane

En cierto momento de 'Liga de la Justicia' se hace mención al Pulitzer ganado por Lois Lane -y a la necesidad de conseguir otro más-. No solamente también lo había ganado previamente en los cómics, pues eso era algo que también se referenciaba en la hoy algo olvidada 'Superman Returns', donde se lo daban a modo de reconocimiento a un artículo titulado "Por qué el mundo no necesita a Superman".

El Jimmy Olsen original

Mark McClure es el actor que daba vida a Jimmy Olsen en las adaptaciones del hombre de acero protagonizadas por Christopher Reeve y Warner puso especial atención a que contase con un pequeño cameo en 'Liga de la Justicia'. ¿Por qué decimos esto? Porque el primero que grabó, en una escena en el Memorial a Superman en Metropolis, se eliminó del montaje final, así que volvieron a contar con él para convertirse en el policía que habla brevemente con Barry Allen cuando va a visitar a su padre en la cárcel.

La camisa de Clark Kent

La camisa que luce Henry Cavill cuando regresa a su hogar ya había aparecido en varias adaptaciones previas de 'Superman', tanto en la mítica película dirigida por Richard Donner como en la televisiva 'Smallville'. Una buena forma de marcar el punto exacto en el que pasa a convertirse en el héroe que estaba destinado a ser.

Ace Chemicals

Cuando Batman habla con Gordon se ve una señal de Ace Chemicals de fondo, un curioso guiño a la compañía donde Joker se convirtió en un monstruo desfigurado y que también apareció en 'Escuadrón suicida' ('Suicide Squad'), siendo allí donde Joker y Harley Quinn se dan un baño bastante particular.

Nuevos Dioses

El gran objetivo de Steppenwolf con su victoria es poder unirse a los Nuevos Dioses, un lugar que cree que se merece. Esto es un guiño directo a 'Nuevos Dioses', la serie de cómics creada por Jack Kirby.

Por cierto, apenas es una mención, pero en su discurso poco menos que celebrando su victoria antes de tiempo también menciona a Darkseid, el señor de Apokolips, siendo Steppenwolf uno de sus soldados de élite. Seguro que volvemos a oír a hablar de Darkseid en el futuro del universo cinematográfico de DC...

Varios enemigos de Flash

La visita sorpresa de Bruce Wayne a la guarida de Barry Allen nos regala varios pequeños detalles que encantarán a los fans del famoso velocista. Por un lado se nos dice que tiene la capacidad de hablar el lenguaje de signos de los simios, un claro guiño al Gorila Grodd, una monstruosa e inteligente criatura a la que se ha enfrentado en varias ocasiones -más arriba tenéis una de sus apariciones en la serie de televisión emitida por The CW-.

Por otro lado, las características del traje de Flash muestran lo que perfectamente podría ser otra referencia a los cómics al desvelar que entre ellas está la resistencia al frío. Se da la casualidad de que uno de los mayores enemigos a los que ha tenido que enfrentarse es el Capitán Frío y no hace falta pensar mucho para adivinar cuáles son sus poderes. Por cierto, este personaje también ha aparecido en la televisiva 'The Flash', donde fue interpretado por Wentworth Miller

Mera

El personaje interpretado por Amber Heard es Mera, la futura esposa de Aquaman y que en su encuentro con él en 'Liga de la Justicia' parece un tanto decepcionada. Esa escena también sirve para que haya una pequeña mención a la Reina Atlanna, madre de Aquaman y que en la primera aventura en solitario del personaje interpretado por Jason Momoa tendrá el rostro de Nicole Kidman. Imaginamos que en flashbacks, porque Mera da a entender que ha muerto...

Crispus Allen

Hay una escena en la que Gordon habla con uno de sus detectives sobre una serie de extraños sucesos en Metrópolis. Tal y como desvelan los títulos de créditos, ese personaje es Crispus Allen, quien en su momento fue asesinado, siendo elegido acto seguido para convertirse en el nuevo recipiente de El Espectro, una poderosa entidad que amenazó en repetidas ocasiones con acabar con la ciudad.

Allen cuenta en la película con el rostro de Kobna Holdbrook-Smith, mientras que más arriba podéis ver a Andrew Stewart-Jones metido en el personaje para la televisiva 'Gotham'.

'Cementerio de animales' ('Pet Sematary')

Flash realiza un par de comentarios refiriéndose a la popular novela de Stephen King para valorar que igual Superman no vuelve como era antes. ¿El motivo? En el libro sí que devolvían la vida a varios animales y un niño, aunque su actitud no tarda en cambiar de forma notable y en desvelarse como extremadamente violenta. Y el hombre de acero tampoco está precisamente feliz cuando le resucitan...

Las canciones originales de Batman y Superman

Una de las decisiones más comentadas de Danny Elfman para la banda sonora fue utilizar los temas principales de 'Superman', compuesto por John Williams, y 'Batman', obra del propio Elfman. El primero suena en varios momentos tras la resurrección del hombre de acero, pero el momento más destacado es cuando siembra el caos tras su resurrección.

Por su parte, el segundo puede oírse en unas cuantas escenas a lo largo de la película, pero llama más la atención cuando el caballero oscuro llega a la comisaria de policía antes de que los miembros de la liga de la justicia charlan con Gordon y de la que encontraréis una imagen encabezando este artículo.

"¿Sangras?"

Un acierto de guion es utilizar esa sencilla pregunta como primera señal de que Clark Kent recuerda quién es y que no se ha convertido en una simple máquina de matar tras volver a la vida. ¿El motivo? Que se la diga a Batman, quien jugueteó con la idea de que el hombre de acero sangrase antes de su épica batalla en 'Batman v Superman'.

"¡Booyah!"

El personaje interpretado por Ray Fisher lo dice apenas una vez, pero "¡Booyah!" es la catchphrase de Cyborg en 'Teen Titans', la serie animada de Cartoon Network.

El diseño definitivo de Cyborg

Seguimos con Cyborg, ya que cada vez controla más sus poderes y finalmente adopta un look que está prácticamente calcado de su apariencia más popular en los cómics, ¿una forma de ganarse el cariño de los fans de cara a su anunciada aventura en solitario?

El nuevo salón de la justicia

Al final queda fijada la ubicación del nuevo salón de la justicia, el lugar en el que los integrantes de la liga se van a reunir de ahí en adelante, y la mesa que menciona Wonder Woman una referencia directa a 'Super amigos' ('Super Friends'), la serie animada de televisión, y que también ha aparecido en otras adaptaciones para la pequeña pantalla. Ahora la duda está en saber quiénes van a ser esos futuros integrantes del equipo...

La generosidad de Batman con Superman

Bruce Wayne permite que Clark Kent recupere la granja familiar comprando el banco que había ejecutado la hipoteca recientemente, un método similar al que utilizó en los cómics para hacerle un estupendo regalo de bodas al hombre de acero cuando se casó con Lois Lane.

Batman vs Flash, ¿quién es más rápido?

La primera de las dos escenas post-créditos de la película es un guiño a la "rivalidad" entre ambos personajes que ha dado pie a varios cómics a lo largo del tiempo para descubrir quién es más rápido. La primera acabó en empate, aunque finalmente se acabó concediendo una pequeña ventaja a Barry Allen. A fin de cuentas, la velocidad es su principal rasgo característicos, mientras que el hombre de acero tiene multitud de habilidades.

La liga de la injusticia

Lex Luthor únicamente aparece en la segunda escena post-créditos, pero lo hace acompañado por Deathstroke, el mercenario interpretado por Joe Manganiello que iba a ser el gran rival de la primera aventura de Ben Affleck en solitario como Batman. Eso quedó descartado tras el fichaje de Matt Reeves para sustituir a Affleck tras las cámaras, pero lo que sí parece es que va a ser uno de los integrantes de la liga de la injusticia, un grupo de supervillanos que en los cómics solían tener un objetivo bastante sencillo: conquistar el mundo.

