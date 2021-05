'Una joven prometedora' cambiará su doblaje español tras la polémica porque un hombre pusiera voz a Laverne Cox

Universal Pictures ha decidido cambiar el doblaje español de 'Una joven prometedora' tras la polémica online por el hecho de que Laverne Cox tiene la voz de un hombre. No es un hecho puntual en nuestro país, ya que lo mismo ha sucedido en Italia, país en el que estalló realmente la polémica, y Alemania, donde la película protagonizada por Carey Mulligan todavía no había llegado a estrenarse.

La respuesta de Universal

La polémica saltó en nuestro país comentarios en redes sociales señalando su extrañeza ante el hecho de que David Hernán, doblador habitual de Vox en España, pusiera una "voz aflautada" para doblar a la actriz transexual vista previamente en títulos como 'Orange is the New Black' o 'No te lo vas a creer'. En Universal han tomado nota y ha lanzado el siguiente comunicado:

Estamos profundamente agradecidos a Laverne y la comunidad trans por abrirnos los ojos hacia un sesgo del que no éramos conscientes nosotros ni muchos en nuestra industria. A pesar de que no hubo mala intención detrás de este error, estamos trabajando para solucionarlo. Hemos puesto en marcha el redoblaje de Cox con actrices de voz en nuestros mercados internacionales y aplazaremos las fechas de estreno para asegurarnos de que esta disponible la versión correcta. Lamentamos el daño causado pero agradecemos estar a tiempo de solucionar la situación con esta película y prevenir errores similares en futuros proyectos.

En el caso de España, 'Una joven prometedora' llegó a los cines el pasado 16 de abril, por lo que este cambio afectará a la versión en formato doméstico de la película. Se desconoce quién será la persona encargada de sustituir a Hernán como la voz de Cox en el doblaje castellano de la película.

'Una joven prometedora' se llevó el premio al mejor guion original en la última entrega de los Óscar. También era aspirante en otras cuatro categorías, incluyendo mejor película, dirección y actriz, pero en el resto de apartados se fue de vacío.