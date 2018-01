Muere Dave Toschi, el detective en el que se basaron 'Bullit', 'Harry el sucio' y 'Zodiac'

‘Bullit’. ‘Harry el sucio’. ‘La Guerra de las Galaxias’. ‘Zodiac'. ¿Sabes qué tienen en común estos cuatro títulos? Pues todos ellos se vieron bajo la influencia de David Ramon "Dave" Toschi, inspector del departamento de policía de San Francisco.

Allí sirvió durante treinta y cinco años, doce de ellos dedicados al departamento de homicidios, donde pasó la mayor parte de sus horas tratando de solucionar uno de los casos más tristemente célebres de la historia oscura americana: los crímenes del asesino del zodíaco.

Dave Toschi nació en San Francisco y, después de graduarse de la Escuela Preparatoria Galileo, siguió con su deber combatiendo en la Guerra de Corea con el Ejército. A su regreso a San Francisco en 1953, fue contratado en el Departamento de Policía y permaneció allí hasta su jubilación en 1985.

Dave Toschi, el verdadero superdetective en Hollywood

Sí, seguro que has visto ‘Zodiac’. Es probable que lo hayas hecho varias veces, y en todas ellas te habrás dado cuenta del porte y la elegancia del infalible Mark Ruffalo con su pajarita y sus chaquetas. Efectivamente: es Dave Toschi. Al enterarse de su muerte, el actor recordó en Facebook su intenso trabajo con el hombre que nunca pudo capturar a Zodiac aún, según sus propias palabras, estando seguro al 100%.

"Dave Toschi acaba de morir. Lo interpreté en Zodiac y pude pasar un par de días intensos junto a él. Tenía cuatro páginas de preguntas para hacerle. Pasé un día con él en su trabajo y cenamos juntos al día siguiente. Como policía, naturalmente sospechaba de mí, pero con el tiempo encontramos muchas coincidencias en nuestras raíces italianas y nuestra ética de trabajo. Realmente llegué a admirarlo no solo por lo que había hecho como policía de homicidios, sino por el sentido de la responsabilidad que tenía para el bienestar del ciudadano, su compromiso con el estado de derecho y el dolor que sentía por no haber capturado nunca el Asesino del zodiaco. Él fue un verdadero héroe trágico. Vivió una vida ejemplar y estaba obsesionado por su experiencia en la investigación y la naturaleza política del caso. Me siento honrado de haberlo conocido, aunque brevemente, por haberlo interpretado y estoy agradecido por la confianza que me depositó. Condolencias a su familia y a su hija a quien claramente adoró y habló con tanto cariño".

Su estilo llamativo no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a uno de los hombres más elegantes y atractivos que jamás haya salido del celuloide. Steve McQueen modeló a su personaje en el thriller de Peter Yates, ‘Bullit’, a imagen y semejanza de Toschi, sobre todo a la hora de encargar una funda sobaquera para el arma reglamentaria exactamente igual que la que lucía el policía de San Francisco. Bullit, agente ficticio del mismo departamento, no quería ser menos que el espejo en que se miraba una de esas producciones clásicas que acercaban la ficción al terreno de la realidad.

Los guionistas Harry Julian Fink y Rita M. Fink también modelaron a Harry Callahan, el personaje principal de ‘Harry el sucio’ interpretado por Clint Eastwood, en relación a Toschi. Además, el villano de la película también estaba basado en el Asesino del zodíaco: se llamaba Escorpio, y no era una casualidad. No está de más recordar la escena en que Robert Graysmith y Toschi coinciden en el hall de un cine que proyecta la película de Don Siegel, convirtiendo el caso más escalofriante del momento en producto de consumo para el gran público.

La influencia menos esperada de todas la confesaría George Lucas en una entrevista concedida a la revista británica Empire hace unos años. En ella, el padre de ‘Star Wars’ afirmaba que los asesinatos de Zodiac capturaron su atención en por completo en el momento en que era un estudiante universitario en la USC, y siempre pensó que Toschi fue duramente juzgado por la forma en que se manejó la investigación.

Explicó que esta es la razón por la que nombró una ubicación en Tatooine llamada Tosche Station, "en honor al inspector de SFPD”.

¿Por qué podría haber sido juzgado duramente el inspector Toschi? Bueno, eso responde a la única jugada que no salió bien del todo a nuestro hombre.

En el eterno follón que resultó el caso del asesino del zodíaco, Toschi permaneció infatigable durante nueve años redactando informes y entrevistando a más de 2.500 posibles sospechosos hasta que, en 1978, envió una serie de cartas anónimas al San Francisco Examiner elogiando su propio trabajo, detalle del que informó Associated Press. Toschi admitió haber enviado las notas, refiriéndose al asunto como una "indulgencia desacertada”.

El caso, que nunca fue resuelto, se quedó con Toschi para el resto de su vida. Durante aproximadamente 40 años, realizó una peregrinación anual al lugar del asesinato de Paul Lee Stine en su aniversario, el 11 de octubre.

"Siempre aparco exactamente donde estacioné el coche esa noche", decía Toschi al San Francisco Chronicle en 2009. "Miro alrededor de la intersección y me pregunto qué diablos pasó. ¿Cubrimos todas las rutas? ¿Nos dejamos algo en la escena del crimen? ¿Por qué no capturamos a ese hombre? Terminé con una úlcera sangrante por ese caso. Todavía me atormenta. Siempre lo hará”.

Dave Toschi se libró de esa enorme carga el pasado 11 de enero, falleciendo a los 86 años. Volveremos a repasar la obra maestra de David Fincher en su honor.