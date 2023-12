Netflix México estrena una comedia en la que retrata las vacaciones en familia como un tormento y que se ha vuelto en la más vista de la plataforma

En nuestra memoria viven muchas películas en las que la historia principal parte del hecho de que una familia decida salir de vacaciones, una premisa que se puede tornar en una pesadilla de terror o que también se presta para ser el marco de una comedia por demás divertida, como lo es 'Viaje todo robado' ('Stolen vacation' en inglés), una producción mexicana que retrata las peripecias de una familia que, tras un golpe de suerte, deciden tomarse unos días de descanso con dinero que no les pertenece y que se ha vuelto lo más visto de la plataforma en México.

La película dirigida y escrita por Diego Graue nos lleva a la década de los 2000 en la que Carlos Camargo, un padre de familia con un trabajo común y corriente, encuentra dinero en el baño de su oficina con el que, en lugar de liquidar sus deudas, se embarca en un viaje que, definitivamente, no sale como lo esperaban.

Como era de esperarse, las situaciones de comedia tratan de estar presentes a lo largo de la cinta, presentando el buen sentido del humor sobre cómo una familia mexicana afronta las dificultades que viven del otro lado de la frontera.

A nivel actoral, los protagonistas hacen un trabajo mediano, especialmente Bruno Bichir, quien interpreta a Carlos y que lleva el peso de la película en sus hombros al esforzarse por ofrecer a su familia unas vacaciones que, definitivamente serán inolvidables, pero que no termina de explotar al máximo su papel diluyéndose conforme avanza la trama.

Si bien la historia es original (aunque nos recuerde a un Steve Carell que quiere salirse de control en 'Una noche loca') y tenga una buena intensión para hacernos reír, lo cierto es que esta película no le saca jugo a una trama que puede dar mucho más de sí y no sólo estancarse en clichés en la que pintan a una familia que se aprovecha de las circunstancias con tal de gozar de unas vacaciones que no se merecen.

En resumidas cuentas, esta película es una comedia ligera (casi deslactosada e insípida) que no tiene "vida desde el principio y hasta el final" como lo afirma Roger Moore, y que es mejor pasar de ella, como en su momento lo hicimos cuando se estrenó en el cine.

'Viaje todo robado' está disponible en Netflix.

