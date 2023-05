"¡Nos estábamos cagando de miedo!": Ozzy Osbourne recuerda la experiencia de ver su película favorita por primera vez (y no fue agradable)

Dicen que todos los caminos conducen a Roma y que todas las conversaciones sobre cine de terror nos llevan inevitablemente hasta 'El exorcista' de William Friedkin —esto último lo digo yo, pero voy a defenderlo como una máxima irrefutable—; y es que el clásico de 1973 continúa siendo tan intenso, desasosegante y estremecedor como el primer día.

A no ser que seas una de esas personas que afirman reírse a mandíbula batiente cuando la ven, cosa que no entiendo, no importa lo curtido que estés cuando te enfrentes a ella: es muy probable que termines su visionado con un mal cuerpo considerable y que tengas una de esas noches complicadas en las que cuesta conciliar el sueño.

Demasiado para Ozzy

Si ese es el caso, no te sientas culpable, porque hasta Ozzy Osbourne, el mismísimo Príncipe de las Tinieblas, fan reconocido del género y que se merendó un murciélago en pleno concierto, sudó la gota gorda con la adaptación de la novela de William Peter Blatty, que etiqueta como su película "favorita". Así recordó la experiencia de verla por primera vez en el último número de la revista Metal Hammer.

"Nuestro manager vino un día mientras estábamos de gira y dijo: 'Tenéis que ir a ver esta película que se titula El Exorcista'. Nosotros dijimos: '¿El Exorcista? ¿Qué cojones es eso?' Él dijo: 'Solo id a verla'.

Estábamos en Filadelfia en ese puto cine y ¡nos estábamos cagando de miedo! Era demasiado real. ¡Estábamos acojonados! Ahí estamos, los Black Sabbath, y yo soy el Príncipe de las Tinieblas y todo eso... pero tuvimos que ir a ver otra película, El golpe, sólo para dejar de pensar en ella. Fue increíble."

He de reconocer que me costó varios intentos poder ver 'El exorcista' del tirón, y que cada vez que repito me sigue transmitiendo la sensación de estar viendo una película que, en cierto modo, no debería existir. Eso sí, gracias a Pazuzu que lo hace y que continúe estando en lo alto de las listas con el mejor cine de terror de todos los tiempos cincuenta años después de su convulso estreno.

