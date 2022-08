El récord de taquilla más importante del año no es de 'Top Gun: Maverick' ni de Marvel

Todavía le falta para volver a la normalidad prepandemia, pero las cifras de taquilla han mejorado sustancialmente en 2022. Un buen ejemplo de hoy lo tenemos con el fenomenal éxito de 'Top Gun: Maverick', sin olvidarnos de los grandes ingresos de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', pero lo cierto es que el récord más importante del año pertenece a una película mucho más pequeña.

Arrasando a pequeña escala

La película en cuestión es 'Todo a la vez en todas partes', la aclamada cinta de ciencia ficción que utiliza el concepto del multiverso de forma la mar de ingeniosa. ¿Y cuál es su récord? Ser la primera película de la productora A24 que supera los 100 millones de dólares de recaudación mundial, destrozando de paso la anterior marca del título más taquillero del estudio.

El récord estaba fijado hasta hace poco por los 80,2 millones de dólares que amasó en su momento 'Hereditary', por lo que hace ya varias semanas que 'Todo a la vez en todas partes' lo había superado. Sin embargo, superar los 100 millones de recaudación es todo un hito para el cine independiente y original.

Habrá quien piense que esas cifras no son nada espectaculares. A fin de cuentas, varias películas superan esa cantidad en apenas un fin de semana, pero la clave aquí está en que el cine no puede alimentarse solamente de franquicias. Vale que haya espectadores que solamente se acerquen a ver ese tipo de películas, pero el futuro sería muy oscuro si desapareciera el riesgo de obras como 'Todo a la vez en todas partes'. Hacen falta más así -y con eso no quiero decir a clones de la película de los Daniels-