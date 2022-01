Los reyes de la taquilla: las películas de Marvel acumulan el 30% de la recaudación estadounidense del año pasado

Las películas de Marvel generan mucho dinero y por eso no dejamos de verlas en los cines desde la última década más o menos. Pero en 2021, Marvel ha dominado de una forma que nunca antes había hecho, lo cual, en un año tremendamente desigual para el negocio del cine, puede ser bueno o catastrófico, dependiendo cómo se mires, por ejemplo, los datos de 'Spider-man: No Way Home' han logrado datos que no veíamos en años.

¿La salvación o la condena del cine?

Según The Wrap, las películas de Marvel estrenadas en 2021 representan un tremendo 30% de la taquilla nacional total. Es decir sus cinco películas, incluidas 'Spider-Man: No Way Home', 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', 'Eternals', 'Black Widow' y 'Venom: habrá matanza' de Sony acumulan un tercio de la taquilla, y juntas generaron más de 1350 millones de dólares en América del Norte, aproximadamente el 30% de los 4.450 millones ganados en la venta de entradas el año pasado.

El año pasado se estrenaron alrededor de 400 películas en los cines americanos, con lo que la brecha entre los superhéroes y todo lo demás el año pasado creció con respecto al 18% de la taquilla nacional en 2018, en la que teníamos a 'Vengadores: Endgame' o 'Black Panther'. Tras el 2020 miserable para el negocio la, presencia de Marvel en los cines ha salvado a la exhibición y el hecho de que la taquilla se ha recuperado en general es bueno, Lo malo es que las otras películas no vinculadas a franquicias han fracasado de forma preocupante.

Grandes películas de directores queridos como 'West Side Story' de Steven Spielberg, 'El callejón de las almas perdidas' de Guillermo del Toro y 'El último duelo' de Ridley Scott fracasaron con números llenos de pérdidas. No ayudó en nada que Warner Bros. estrenara todas sus películas tanto en cines como en HBO Max en los EE. UU. pero las apuestas por un cine diferente y adulto han sido rechazadas por el público como nunca ¿Nos arrepentiremos cuando las productoras no se atrevan a repetir ese riesgo?