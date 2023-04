'Star Wars' recupera su arma secreta que la diferencia de cualquier otra saga de películas de ciencia ficción (y no es Daisy Ridley como Rey)

Este fin de semana hemos tenido muchas noticias para los fans de 'Star Wars', desde el anuncio de tres nuevas películas de la saga creada por George Lucas hasta la confirmación de que probablemente nunca veamos una temporada 2 de 'Obi-Wan Kenobi'. Ahora desde Lucasfilm también han revelado que la franquicia va a recuperar una de sus grandes señas de identidad: los textos de apertura al inicio de las películas.

Un método de diferenciación

Kathleen Kennedy, actual presidenta de Lucasfilm, ha confirmado este hecho cuando le preguntaron si la película que va a recuperar a Daisy Ridley como Rey, señalando que "vuelven los textos de apertura".

Eso sí, también quiso dejar claro que no será algo puntual y que van a usarlos en todas las películas. Esta aclaración resulta especialmente pertinente porque tanto 'Rogue One: Una historia de Star Wars' como 'Han Solo: Una historia de Star Wars' no lo utilizaron. De hecho, solamente las tres trilogías para la gran pantalla lo habían utilizado hasta ahora.

No obstante, este mítico recurso de la saga seguirá brillando por su ausencia en las series de televisión, pues Kennedy ha señalado que "los textos de apertura son para las películas". Una buena forma de diferenciar unas producciones de otras y de intentar volver a dar un toque especial a las películas de Star Wars.

Ahora ya solamente falta que las próximas películas de la saga merezcan la pena, que la última trilogía provocó bastante división y en Disney no pueden permitirse destrozar una de sus grandes gallinas de los huevos de oro.

