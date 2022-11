'Stranger Things 5': Netflix revela el título del primer episodio de la temporada y los fans enloquecen profetizando el regreso de Eddie Munson

Si, como un servidor, disfrutaste plenamente de la espectacular cuarta temporada de 'Stranger Things', es posible que también cayeses rendido ante el que, sin duda, fue su gran MVP. Me estoy refiriendo, por supuesto, al Eddie Munson de Joseph Quinn; el metalhead de corazón de oro y amor por los juegos de rol cuyo improbable regreso en la quinta y última tanda de episodios se ha convertido en el deseo más ferviente del fandom.

Desde que Munson alcanzase su trágico final, sus devotos admiradores han estado conjeturando teorías de lo más variopintas, por no decir disparatadas —o más bien aferrándose a clavos ardiendo—, que apuntarían a su retorno por todo lo alto en 'Stranger Things 5', y la última de ellas ha surgido a raíz de la revelación del título de su primer capítulo.

To close out #StrangerThingsDay, very excited to reveal that the Stranger Things 5 premiere episode is titled...



THE CRAWL pic.twitter.com/QosrkNZcRi — Netflix (@netflix) November 7, 2022

Hace un par de días, la gente de Netflix publicó en sus redes sociales una fotografía de la portada del guión escrito por los hermanos Duffer, en el que puede leerse que se llamará 'The Crawl'. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el bueno de Eddie? A bote pronto, nada en absoluto, pero muchos no han tardado en señalar que en la letra del estribillo de Master of Puppets, que el personaje toca con su guitarra en una escena memorable, figura la palabra "crawling".

Para salir de dudas y comprobar si esto es una ocurrencia absurda más —ojalá me equivoque, pero parece que sí—, tendremos que esperar con paciencia, ya que la quinta y última temporada de la serie de Netflix no cuenta aún con una fecha de estreno oficial que, eso sí, no llegaría hasta, como mínimo, 2024. Mientras esperamos, podéis ir abriendo boca en nuestro repaso a todo lo que sabemos sobre ella hasta el momento.