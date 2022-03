‘The Batman’ ya es el mejor estreno del año en España y podría salvar los platos de una taquilla que volvió a estancarse en febrero

Si el pasado mes de enero lamentábamos la pobre inauguración de la taquilla de 2022, que cayó drásticamente respecto al mes de diciembre de 2021 alimentándose de retales como 'Spider-Man: No Way Home' o '¡Canta 2!', los datos de febrero no trajeron mejores noticias; y es que, durante sus 28 días, fueron incapaces de retomar el vuelo pese al impulso otorgado por 'Uncharted'.

De este modo, el segundo mes del año se cerró con 3,76 millones de espectadores que dejaron en las taquillas un total de 23,87 millones de euros recaudados; unas cifras ligeramente inferiores a las del ejercicio anterior, que se cerró con 4,03 millones de asistentes y 26 millones de euros amasados en sus 31 días, pero que dejan un 744% de crecimiento frente a febrero de 2021.

Novedades a medio gas

El Top 5 con lo más visto del mes no deja demasiada sorpresas, estando coronado por los dos lanzamientos más potentes del mes —estrenados en el segundo y tercer fin de semana respectivamente—. Estos son 'Uncharted', que logró hacerse con unos estimables 7,87 millones de euros, y una 'Muerte en el Nilo' que cosechó 1,88 millones en los 10 días que estuvo en cartel.

Es al llegar a la tercera posición cuando nos percatamos del pobre estado del box office, al encontrarnos con 'Spider-Man: No Way Home'. La película de Marvel cerró febrero con 1,58 millones de euros tras permanecer desde el 16 de diciembre anclada a los primeros puestos de la taquilla, quedando empatada técnicamente con una '¡Canta 2!' que se embolsó 1,48 millones. 'Belfast', por su parte, cerró la parte alta de la tabla con 1,26 millones.

En lo referente a la cuota de mercado por distribuidoras, Sony fue la gran triunfadora del mes al llevarse la friolera de un 44,7% del pastel con un título estrenado —'Uncharted'— y diez proyectados, abriendo una gran brecha con sus inmediatas perseguidoras; unas Universal y Walt Disney que conquistaron el 17% y el 14,30% de la cuota respectivamente impulsadas por '¡Canta 2!' y 'Muerte en el Nilo'.

Un marzo prometedor

Por suerte, parece que el mes de marzo que acabamos de empezar va a romper la mala racha del inicio de 2022 gracias, en buena parte, al estreno de 'The Batman'. Y es que la película de Matt Reeves no sólo ha arrasado la taquilla internacional con un total de 248,5 millones de dólares; también se ha convertido en el mejor estreno del año en España con un total de 3,4 millones de euros recaudados a lo largo del fin de semana.

Aunque, salvo sorpresas puntuales que puedan darnos largometrajes como 'Los tipos malos', 'Jackass Forever' o, con suerte, 'Malnazidos', todo parece que el posible éxito taquillero de final de trimestre se reducirá a un solo título mediático.